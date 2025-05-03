Зеленський відповів нардепам, що критикують угоду зі США

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- Микола Завтрогляд
- 29 Жовтня, 2024
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Посол України: Сподіваємося на зміну позиції Мексики щодо війни
Посол Оксана Драмарецька розповіла, що за підсумками 11 місяців 2024 року обсяг торгівлі товарами між Україною та Мексикою становив $261,4 млн фото: Вікіпедія «Мексиканці вважають […]
Нардеп оцінив обіцянку Трампа завершити війну за 24 години
- Микола Завтрогляд
- 7 Листопада, 2024
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Трамп цього року неодноразово наголошував, що нібито може закінчити війну в Україні за 24 години фото: Carlos Osorio / Reuters Юрчишин: Виборчі гасла дуже нечасто […]