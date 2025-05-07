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Невиконання нової норми щодо проходження ВЛК буде кваліфікуватись як адміністративне порушення фото з відкритих джерел Термін проходження військово-лікарської комісії тимчасово придатними особами відтерміновується до 5 […]
«Це саботаж, потрібен трибунал». Український розвідник розповів про фортифікації на Покровському напрямку
- Микола Завтрогляд
- 5 Січня, 2025
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Військовий розвідник із позивним Пілігрим в інтерв’ю Radio NV назвав ситуацію з фортифікаціями на Покровському напрямку «саботажем». Про це повідомляє Zrada.Today «Я вважаю, що це […]
як наказ Трампа вплине на ЗСУ
- Микола Завтрогляд
- 4 Березня, 2025
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