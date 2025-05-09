лідер президентських виборів Румунії Сіміон не хоче допомагати Україні

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Президент Словаччини вирішив, як помститься Україні за зупинку транзиту газу
Пітер Пеллегріні заявив, що відмовляється їхати з офіційним візитом до Києва фото з відкритих джерел Відмова України від транзиту газу загрожує енергетичній безпеці Словаччини, вважає […]
Громадянське суспільство працюватиме над внутрішнім планом перемоги – Зеленський
- Микола Завтрогляд
- 25 Жовтня, 2024
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Президент провів тривалу нараду за підсумками нещодавньої зустрічі з представниками громадянського суспільства фото: president.gov.ua/Офіс президента Влада планує залучити громадянське суспільство до роботи над внутрішнім планом […]