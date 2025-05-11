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Новий посол Японії прибув до Києва
- Микола Завтрогляд
- 21 Жовтня, 2024
- 0
Новий посол Японії в Україні Масаші Накаґоме (зліва) на залізничеому вокзалі у Києві фото: посольство Японії в Україні, мережа Х Новий посол Японії в Україні […]
Подоляк прокоментував перенесення візиту спецпредставника Трампа до Києва
Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планував відвідати Київ на початку січня фото: Mariam Zuhaib, АР Подоляк вважає, що в […]