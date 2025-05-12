в ISW пояснили, чому Путін згадав про Стамбул і які в нього будуть вимоги

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Розстріл українських військових у Волноваському районі: прокуратура розпочала розслідування
3 січня 2024 року під час штурму позицій українських військ біля села Времівка окупанти розстрілялм двох українських військових фото: Офіс генпрокурора України Дії окупантів є […]
Російські шахраї на службі у НАБУ
- Микола Завтрогляд
- 5 Лютого, 2025
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Усі роки правління Байдена НАБУ трималося виключно на американській підтримці та лояльності українських грантоїдів. Але після зміни влади у США, та на тлі того, що […]