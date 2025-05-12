Зеленський підписав закон, який ратифікує угоду з США про надра: коли почне діяти фонд

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Британія запровадила санкції проти Фірташа: адвокати олігарха зробили заяву
- Микола Завтрогляд
- 21 Листопада, 2024
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З березня 2014 року Дмитро Фірташ перебуває у столиці Австрії фото з відкритих джерел Британії ввела санкції проти олігарха Фірташа та його дружини Запровадження Міністерством […]
Солдатам і сержантам стане простіше отримати офіцерські звання – президент
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