Зеленський підписав закон, який ратифікує угоду з США про надра: коли почне діяти фонд

Опубліковано

Пов'язані новини

«Бєшене бажання утриматися у владі». Заступник Умєрова розповів, чому Безрукову не звільнили раніше

  • 31 Січня, 2025
  • 0

Гаврилюк (по центру на фото) заявив, що за останній час робота в Агенції була розбалансована, через домовленості, які нібито не були виконані Безруковою фото: Главком […]

Британія запровадила санкції проти Фірташа: адвокати олігарха зробили заяву

З березня 2014 року Дмитро Фірташ перебуває у столиці Австрії фото з відкритих джерел Британії ввела санкції проти олігарха Фірташа та його дружини Запровадження Міністерством […]

Солдатам і сержантам стане простіше отримати офіцерські звання – президент

  • 31 Грудня, 2024
  • 0

фото: Офіс президента Зеленський: Є рішення, яке допомагає нашій армії ставати більш сучасною  Вище військове керівництво України ухвалило рішення щодо спрощення отримання офіцерських звань солдатами […]