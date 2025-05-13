«Коли ми пробуємо розшифрувати, що безпосередньо коїться на Банковій, треба дуже пильно приглядатися за поведінкою силовиків», – пише політичний експерт Володимир Цибулько. Нещодавно Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розкрило масштабну схему розкрадання […]