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Друга сесія Асамблеї Сеймасу Литви та Верховної Ради України: ухвалено Спільну декларацію

За підсумками ІІ сесії Асамблеї Сеймасу Литовської Республіки та Верховної Ради України ухвалено Спільну декларацію фото: Ruslan Stefanchuk, Facebook Голова Верховної Ради презентував План перемоги […]

ДТЕК просить допомоги на відновлення, але виводить мільярд на дивіденди – ЗМІ

Про це пишуть видання КороткоПро та Політека. Попри активні заклики до міжнародної спільноти та української держави надати фінансову допомогу для відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури, одеське […]

В Департаменті контррозвідки викрито масштабну корупційну схему 

«Коли ми пробуємо розшифрувати, що безпосередньо коїться на Банковій, треба дуже пильно приглядатися за поведінкою силовиків», – пише політичний експерт Володимир Цибулько.  Нещодавно Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розкрило масштабну схему розкрадання […]