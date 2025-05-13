в ОП відповіли, чи може з Зеленським зустрітись не Путін — відео

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Брак мін не є критичним для Сил оборони – нардеп Веніславський
- Микола Завтрогляд
- 27 Листопада, 2024
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Браковані міни було вилучено у підрозділів Збройних сил України, їх замінять імпортними аналогами фото з відкритих джерел За словами Веніславського, виробники за власний кошт виготовлять […]
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Ірина Надашкевич під час робочої зустрічі з головами мультидисциплінарних команд фото: Національна служба здоров’я України, Facebook Надашкевич була призначена в вересні 2023 року Кабінет міністрів звільнив заступницю […]
Офіс президента готує візит Зеленського до Саудівської Аравії
Зеленський на Всесвітньому економічному форумі фото: president.gov.ua/Офіс президента Україна та Саудівська Аравія планують поглибити співпрацю Банкова готує дипломатичний візит президента України Володимира Зеленського до Саудівської […]