Пов'язані новини
Умєров повідомив, коли очікується наступне засідання «Рамштайну»
9 січня після кілька місячної перерви відбулося 25-те засідання Контактної групи з оборони України фото: Рустем Умєров, Facebook Умєров: ми вже погодили наступний «Рамштайн» Наступне […]
Скасування переходу на літній час: чи підпише Зеленський законопроєкт
- Микола Завтрогляд
- 24 Жовтня, 2024
- 0
Рішення про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній підтримав 261 депутат фото з відкритих джерел (ілюстративне) BBC зазначає, що минули строки для […]
Заступник комбрига 3 ОШБр Жорін дав інтерв’ю ЗМІ, що належить агенту російського ГРУ Терентьєву – ЗМІ
- Микола Завтрогляд
- 4 Лютого, 2025
- 0
Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін 30 січня дав інтерв’ю медіа зі вкраденою назвою “Межа”. Сам Жорін не мусить знати подробиці життя медійної […]