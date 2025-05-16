У Стамбулі розпочалася зустріч делегацій Росії та України: що вони обговорять

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- Микола Завтрогляд
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- Микола Завтрогляд
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В Департаменті контррозвідки викрито масштабну корупційну схему
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«Коли ми пробуємо розшифрувати, що безпосередньо коїться на Банковій, треба дуже пильно приглядатися за поведінкою силовиків», – пише політичний експерт Володимир Цибулько. Нещодавно Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розкрило масштабну схему розкрадання […]