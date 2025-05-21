США відмовляються від подальшої підтримки України у заяві G7

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Заступником міністра оборони може стати соратник Залужного – ЗМІ
Ексзаступник Залужного є уповноваженим президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони фото з відкритих джерел Кандидатуру Євгена Мойсюка схвалив Офіс президента, […]
П’ять років роботи Ради. Що відомо про наймолодшого та найстаршого нардепа
Юлій Іоффе (зліва) та Святослав Юраш (справа) колаж: glavcom.ua Нинішнє скликання Ради стало другим в історії, яке розпочало роботу не в повному складі Верховна Рада […]
Зеленський відповів, чи вимагатиме Україна від МКС ордер на арешт Кім Чен Ина
- Микола Завтрогляд
- 1 Листопада, 2024
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Володимир Зеленський дав інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS скриншот відео Зеленський: «Я думаю, разом із союзниками ми готові до відповідних кроків» Рішення щодо відповіді Північній Кореї […]