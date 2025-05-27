що розглядає лідер США, аби змусити Путіна до поступок, — WSJ

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Шмигаль розповів про стан енергосистеми після обстрілів
- Микола Завтрогляд
- 29 Листопада, 2024
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Як зазначив прем’єр, енергетики працюють 24/7, аби ліквідувати наслідки російського обстрілу фото з відкритих джерел За словами Шмигаля, українська енергосистема зберегла цілісність Ситуація в енергетиці […]
Зеленський звернувся до світу в День пам’яті жертв Голокосту
Зеленський, рабини та представники дипломатичного корпусу біля меморіального знака «Менора» фото: Telegram/Володимир Зеленський Президент наголосив, що злочин Голокосту ніколи не має повторитись Президент України Володимир […]