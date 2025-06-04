Орбан розповів, що його буде «мучити совість», якщо Україна вступить до ЄС

Пов'язані новини
Іноземні компанії модернізовуватимуть військову техніку для ЗСУ
Уряд врегулював розподіл прав інтелектуальної власності та порядок передачі створеної науково-технічної продукції фото: пресслужба 10-го армійського корпусу (ілюстративне) Міноборони: Модернізація застарілої техніки суттєво підвищить її […]
Посольство США попередило про ймовірну масовану атаку РФ: реакція України
- Микола Завтрогляд
- 20 Листопада, 2024
- 0
фото з відкритих джерел Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада У середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів […]