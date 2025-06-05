Трамп покинув Україну – чому президент США підтримав Путіна і не перетелефонував Зеленському

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Хто отримає мандат після смерті нардепа Макарова від «Голосу»
- Микола Завтрогляд
- 30 Жовтня, 2024
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Які вимоги може виставляти Путін НАТО на переговорах щодо України: припущення ISW
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