Трамп покинув Україну – чому президент США підтримав Путіна і не перетелефонував Зеленському

Опубліковано

Пов'язані новини

Які вимоги може виставляти Путін НАТО на переговорах щодо України: припущення ISW

  • 12 Січня, 2025
  • 0

Кремль, ймовірно, планує змусити західних лідерів погодитися на вимоги Путіна фото з відкритих джерел Путін зберігає свої довоєнні вимоги щодо ізоляції України та послаблення НАТО […]