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Юнаки зможуть ставати на військовий облік за кордоном: Рада ухвалила законопроєкт

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Законопроєкт регулює проходження військової підготовки для жінок фото з відкритих джерел Рада ухвалила законопроєкт про базову військову підготовку Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт […]

Ексгенпрокурора Костіна призначать послом в одну з європейських країн

  • 13 Грудня, 2024
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Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку через скандал з фіктивною інвалідністю у прокурорів фото: Reuters Повідомляється, шо Костіна від початку планували залишити в команді президента […]