Аналізуючи майбутню зустріч Путіна з президентом США Дональдом Трампом, що має відбутися 15 серпня на Алясці, видання Financial Times зробило невтішні висновки. Видання вважає, що ні ситуація на фронті, ні економічні труднощі не змусять російського диктатора відмовитися від своїх максималістських амбіцій щодо України, інформує Завтра.UA.

За словами аналітиків, російський лідер прагне підтримувати діалог з Трампом, щоб невдоволення американського президента не обернулося для нього новими проблемами.

Дипломатична перемога Кремля: Путін — бажаний гість

Трамп, який раніше обіцяв покласти край війні за 24 години, після повернення до Білого дому висловлював роздратування щодо Путіна. Він навіть запровадив додаткові мита на російську нафту, що імпортується Індією. Однак його настрій різко змінився після візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до Москви 6 серпня. І ось замість нових санкцій Путін отримує запрошення до США на зустріч із президентом.

Професор King’s College London Сем Грін вважає, що майбутня зустріч є результатом того, що і Трамп, і Путін «загнали себе в кут». Він також зазначає, що російський диктатор не збирався оголошувати про угоду в терміни, нав’язані Трампом, а президент США, зі свого боку, стурбований перспективою введення неефективних санкцій, які продемонструють його безсилля.

На думку експерта, той факт, що переговори відбудуться без України та Європи, а Путін їде до Америки не як ув’язнений, а як бажаний гість, свідчить про дипломатичну перемогу Кремля.

Цілі Путіна: ізоляція, санкції та територіальні поступки

Українські посадовці переконані, що Путін намагається досягти трьох конкретних цілей. За словами глави місії України при НАТО Альони Гетьманчук, це:

Вийти з міжнародної ізоляції.

Уникнути нових санкцій.

Використати прагнення Трампа швидко зупинити війну, щоб досягти дипломатичними методами того, що не вдалося військовими засобами.

FT також зазначає, що на фронті ситуація для України складна: російські війська нарощують тиск на сході, намагаючись оточити кілька міст. У липні Росія захопила 502 квадратних кілометри української території, що є одним із найвищих темпів за останній рік.

Економічні виклики та незмінні вимоги

На економічному фронті Росія почувається менш впевнено. Енергетичні доходи країни впали на 20% порівняно з минулим роком, а нові тарифи Трампа проти Індії лише погіршили ситуацію. «Економіка Росії сьогодні слабша, ніж будь-коли за останні три роки», — вважає науковий співробітник Інституту питань міжнародної безпеки Яніс Клуге.

Однак експерт переконаний, що ця ситуація не настільки критична, щоб змусити Путіна змінити свою позицію щодо України. Російський диктатор неодноразово підкреслював, що його ключові вимоги залишаються незмінними: офіційна відмова України від членства в НАТО та без’ядерного статусу, а також її «демілітаризація» та «денацифікація».

Нова Ялта та сфери впливу

Російський політолог Андрій Колесников попередив, що Путін прагне поділити світ на сфери впливу разом з Дональдом Трампом і лідером КНР Сі Цзіньпіном.

«Нова Ялта і холодна війна — це саме те, чого він хоче», — підкреслив експерт, додавши, що Путін мріє про лаври Йосипа Сталіна.

Раніше стало відомо, що відданий помічник Путіна втратив владу через критику війни.