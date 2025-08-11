Президент Росії Володимир Путін може прибути на Аляску 15 серпня для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Цей саміт, за словами Трампа, має на меті досягти угоди про припинення війни між Росією та Україною. Однак ідея зустрічі викликала неоднозначну реакцію в штаті, який має давні історичні зв’язки з Росією, але зараз обурений її агресією проти України. Про це пише The New York Times, інформує Завтра.UA.

Історичні зв’язки та їх охолодження

Аляска має глибокі історичні та культурні зв’язки з Росією, що беруть початок з часів російської колонізації у 18 столітті. Навіть після продажу Аляски Сполученим Штатам у 1867 році, в штаті залишилися російськомовні громади та численні російські православні церкви. За словами професора Університету Аляски у Фербенксі Брендона Бойлана, російська культура та історія «вплетені в Аляску».

Після закінчення Холодної війни, Аляска стала центром зусиль з поглиблення зв’язків між США та Росією. Однак, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, відносини між Аляскою та Росією значно охололи. Місто Анкоридж, наприклад, призупинило свої партнерські відносини з Магаданом, посилаючись на «дії російського уряду». Ця напруга підкреслює складнощі, з якими стикаються жителі Аляски, які відчувають наслідки конфлікту найгостріше.

Локація та організаційні подробиці

Білий дім офіційно не підтвердив точне місце проведення зустрічі, але деякі деталі вже стали відомими. Ріелтор з Анкориджа, Ларрі Дісброу, повідомив, що Секретна служба США орендувала у нього нерухомість з шістьма спальнями для проведення саміту. Хоча це стало несподіванкою для Дісброу, він розуміє, чому Аляска є привабливим місцем для подібної зустрічі, враховуючи її стратегічне розташування.

Мешканка Анкориджа Сюзанна Лафранс, заявляє, що приймати лідерів для її міста не є чимось незвичним, адже Аляска є перехрестям світу. Попри це, заява Трампа про зустріч викликала широкий резонанс.

Політична реакція

Зустріч викликала різну реакцію серед політиків Аляски. Губернатор штату Майк Данліві, сенатор Ліза Мурковскі та інші представники Республіканської партії публічно привітали вибір Аляски для проведення саміту, наголосивши на її ролі як «мосту між народами» та «воріт для дипломатії». Сенатор Мурковскі висловила надію, що переговори допоможуть завершити війну в Україні на справедливих умовах.

З іншого боку, голова Демократичної партії Аляски Ерік Крофт підкреслив, що зустріч лише свідчить про невиконання Трампом його передвиборчої обіцянки про припинення війни в перший день його президентства. Крофт додав, що більшість жителів Аляски більше стурбовані внутрішніми проблемами, такими як інфляція та скорочення соціальних програм, але все одно «розважать їх, якщо їм це знадобиться».

