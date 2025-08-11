Республіканський сенатор Ліндсі Грем в інтерв’ю NBC News висловив думку, що для досягнення миру Україні, ймовірно, доведеться піти на територіальні поступки Росії, інформує Завтра.UA. Він вважає, що жодна зі сторін не має достатніх сил, щоб здобути повну перемогу. Україна не зможе повністю вигнати російські війська, а Росія не здатна захопити значні нові території.

Територіальні поступки як основа мирної угоди

За словами Грема, в підсумку буде досягнута мирна угода, яка передбачатиме «певний формат обопільних територіальних поступок». Він зазначив, що Україна не вижене всіх росіян, а Росія не дійде до Києва. Тому зрештою має відбутися «певний обмін землями». Ця заява перегукується з думкою Дональда Трампа, який раніше також говорив про можливий обмін територіями.

Історичні паралелі та зміна позиції

Сенатор навів як приклад розділення Німеччини після Другої світової війни, коли навіть Берлін залишався розділеним понад 30 років. Нагадування журналістки про його власні слова 2023 року, коли він застерігав від поступок агресору, Грем прокоментував, що продовження військової допомоги Україні гарантує мир в Європі. Він вважає, що сильна українська армія зможе стримувати Росію, ставши «найсмертоноснішою армією на європейському континенті».

Нові гарантії безпеки

Грем також зазначив, що гарантії безпеки для України мають включати не лише її власні збройні сили, але й «європейські сили на землі». Крім того, він згадав про «мінеральну угоду» між Києвом і Вашингтоном, яка, на його думку, також сприятиме безпеці, оскільки «президент Трамп захищатиме ці інтереси».

