Головний державний санітарний лікар Києва Сергій Чумак у коментарі для ТСН.ua розповів, що у столиці України зафіксовано новий субваріант “Омікрону” під назвою Stratus (XFG), інформує Завтра.UA. Чумак зазначив, що секвенування зразків підтвердило наявність цього штаму в місті. За словами фахівця, Stratus належить до респіраторної групи хвороб, і зараз спостерігається зростання захворюваності. Цей вірус вражає переважно верхні дихальні шляхи.

Основні симптоми та особливості Stratus

Симптоми Stratus схожі на інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), але мають свою специфіку. Серед ключових ознак:

слабкість;

нежить;

підвищена температура;

закладеність у носі;

лоскіт у горлі.

Цікавою особливістю, за словами Чумака, є те, що в деяких пацієнтів може бути відсутня підвищена температура, хоча всі інші симптоми присутні. Зазвичай хвороба триває від 7 до 10 днів.

Зростання госпіталізацій: що кажуть у КМДА

Валентина Гінзбург, директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА, підтвердила зростання кількості госпіталізацій через цей штам. Вона зазначила, що хоча Stratus за попередніми даними не викликає важких форм захворювання, є пацієнти у тяжкому стані.

Пані Гінзбург також наголосила, що перед вереснем, зважаючи на закінчення періоду відпусток, відбувається сезонний сплеск захворюваності, до чого варто бути готовими.

Як захиститися: рекомендації та профілактика

Найефективнішим методом профілактики, як зазначає Сергій Чумак, залишається вакцинація. Він нагадав, що всі вакцини доступні у лікарнях і надаються безкоштовно. Для щеплення потрібно звернутися до сімейного лікаря.

Крім того, фахівець надав низку важливих рекомендацій для запобігання поширенню вірусу:

уникати великого скупчення людей;

залишатися вдома при перших ознаках захворювання;

носити захисну маску в людних місцях, зокрема у закритих приміщеннях та укриттях;

регулярно користуватися антисептиком;

проводити вологе прибирання та провітрювати приміщення.

Валентина Гінзбург додала, що відповідальність за власну безпеку лежить на кожному мешканці, і закликала не нехтувати цими простими правилами, особливо в період зростання захворюваності.

Раніше на Черкащині викрито”медичний бізнес”: лікар ВЛК продавала фіктивні довідки ухилянтам.