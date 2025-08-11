Офіс Генерального прокурора спільно з підрозділами Національної поліції, Державного бюро розслідувань та внутрішньої безпеки ЗСУ провів третій етап спецоперації «Опікун». В результаті скоординованих дій було викрито 27 чоловіків, яким уже повідомлено про підозру. Вони намагались ухилитись від мобілізації, використовуючи підроблені медичні документи, інформує Завтра.UA.

Як працювала шахрайська схема

За даними слідства, ухилянти подавали до військових частин сфабриковані довідки про нібито тяжкі хвороби, власну непридатність до служби, або ж про інвалідність родичів, які потребують постійного догляду. У низці випадків медична документація була повністю фіктивною, а дані про звернення до лікарів — відсутні. Правоохоронці також встановили факти умисного самоскалічення для отримання фіктивних документів.

Масштабні обшуки по всій країні

В рамках операції було проведено понад 60 обшуків у 21 області України, включаючи Київ та Київську область. Під час обшуків вилучено підроблені довідки, медичну документацію та інші докази використання фальшивих документів. Уся зібрана інформація передана до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для додаткової перевірки наданих раніше відстрочок.

Відповідальність та попередні результати

Досудове розслідування триває. Підозрюваним інкримінують різні статті Кримінального кодексу України, зокрема:

ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення);

ст. 336 (ухилення від призову за мобілізацією);

ст. 358 (підроблення документів);

ч. 3 ст. 190 (шахрайство).

Максимальне покарання за цими статтями передбачає до 10 років позбавлення волі. Варто зазначити, що під час попередніх етапів спецоперації «Опікун» правоохоронці викрили ще близько 100 фактів підроблення документів для уникнення військової служби.

