Президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці у п’ятницю, 15 серпня. Ця подія привертає особливу увагу, адже, як зазначає видання FT, у переговорній кімнаті, ймовірно, не буде жодного досвідченого фахівця з Росії чи України. Ця ситуація викликає тривогу в експертів, які побоюються, що відсутність кваліфікованих радників може мати серйозні наслідки, інформує Завтра.UA.

Масові звільнення та скорочення: нова команда Трампа

Другий термін Трампа відзначився хвилею масових звільнень досвідчених дипломатів та скороченням штату Ради національної безпеки. Видання пише, що президент зосередився на особистій лояльності, а не на професійному досвіді. Наприклад, спеціальний представник Трампа Стів Віткофф, який веде переговори з Москвою, є новачком у зовнішній політиці.

Ерік Рубін, колишній посол США в Болгарії, відверто заявив: «Можна впевнено сказати, що у Трампа немає жодної особи, яка ухвалює політичні рішення і добре знає Росію та Україну».

Рада нацбезпеки, яка готує зустріч, також зазнала значних скорочень. У травні з неї звільнили десятки фахівців. У Держдепартаменті минулого місяця скоротили понад 1 300 співробітників, серед яких були аналітики з російсько-українського напрямку.

За даними Американської асоціації дипломатичної служби, з початку року звільнилось близько 25% дипломатів, а моральний дух серед тих, хто залишився, «настільки низький, наскільки це можливо». Ключові посади, відповідальні за відносини з Москвою та Києвом, досі залишаються вакантними.

Небезпека «сліпого» підходу

Ця ситуація нагадує події 2018 року, коли після саміту в Гельсінкі Трамп поставив під сумнів висновки власної розвідки і повірив заявам Путіна про невтручання Росії у вибори. Тоді головна радниця з питань Росії Фіона Гілл навіть розглядала можливість перервати спільну пресконференцію.

Цього разу, як зазначає колишній посол у Польщі Даніель Фрід, підхід президента Трампа може «коштувати США дорого». «Ви не можете дозволити, щоб він і Віткофф діяли наосліп, бо вони просто недостатньо обізнані», – підкреслив Фрід.

Трамп назвав майбутню зустріч «трохи розвідкою», заявивши, що за дві хвилини зрозуміє, чи можливий прогрес. Тим часом у Білому домі пояснюють кадрові зміни бажанням зробити процеси «швидшими та гнучкими», а заступниця прес-секретаря Анна Келлі запевняє, що президент «завжди отримує відгук від своєї талановитої команди».

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Путін знову переграє Трампа: чому саміт на Алясці — це пастка.