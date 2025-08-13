Радник Кремля з питань зовнішньої політики, заступник директора Центру європейських та міжнародних досліджень Вищої школи економіки Дмитро Суслов в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera озвучив деталі “мирного плану” Росії, інформує Завтра.UA. За його словами, Москва готова піти на певні поступки, але ключовою умовою залишається відмова України від вступу до НАТО.

Переговори без України та Європи

Суслов наголосив, що Росія розглядає саміт на Алясці як “зручний вихід” для Дональда Трампа та бачить два можливі варіанти розвитку подій. Перший — це ухвалення двостороннього російсько-американського плану щодо досягнення перемир’я в Україні. Він підкреслив, що ця угода має бути укладена саме між США та РФ, “без України та Європи”.

Варіант №1: обмін територіями та відмова від НАТО

За словами Суслова, цей план може включати:

Виведення українських військ з окупованих районів Донбасу.

з окупованих районів Донбасу. Виведення російських військ із Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей.

із Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей. Збереження нинішньої лінії фронту на інших напрямках.

Радник Путіна відзначив, що рік тому Росія вимагала повного виведення українських військ з усіх чотирьох анексованих областей, тоді як зараз “просить лише вивести війська з Донбасу”.

Він підкреслив, що найважливішою умовою будь-якого перемир’я є зобов’язання України не вступати до НАТО. Окрім цього, остаточні домовленості “мають включати демілітаризацію України та конституційну реформу до федерального рівня”.

Варіант №2: повна поразка України?

Другий варіант, за словами Суслова, передбачає, що Україна за підтримки європейських партнерів відкине цей план. У такому разі Дональд Трамп припинить будь-яку військову допомогу Києву, а також припинить продаж зброї європейським країнам, які могли б передати її Україні. Суслов вважає, що це “прискорить її поразку та повний крах”.

Чому Аляска? Символізм та Арктика

Дмитро Суслов розкрив символізм вибору Аляски як місця проведення саміту. За його словами, це місце підкреслює двосторонність зустрічі та той факт, що “Путін і Трамп знаходять вирішення війни лише в Україні”. Крім того, Аляска є символом зближення, оскільки вона стане місцем першого повноцінного саміту Росії та США на американській землі за 15 років.

Суслов також зазначив, що на порядку денному саміту стоятиме не тільки Україна, а й питання Арктики. За його словами, цей регіон може стати як театром збройного конфлікту, так і перспективним майданчиком для “нової економічної співпраці” між двома країнами, зокрема у сферах досліджень та розробки сировинних ресурсів.

