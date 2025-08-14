Запланований на Алясці саміт між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним привертає увагу всього світу. Напередодні зустрічі, що може стати доленосною для майбутнього України, обговорюється можливість «територіальних обмінів», що викликало шок у Києві та тривогу в Європі. Щоб зрозуміти, що може бути на кону, варто згадати, як Путін вже захоплював українські землі, про це пише дипломатичний оглядач BBC Пол Адамс, інформує Завтра.UA.

Як Путін захоплював українські території

Російські домагання на українську територію розпочалися ще у 2014 році. Тоді Москва здійснила відносно безкровну окупацію та анексію Кримського півострова. За цим послідував сепаратистський рух, підтримуваний Кремлем, на сході України. На Донеччині та Луганщині протягом восьми років тривав збройний конфлікт, який забрав життя близько 14 тисяч українських військових і цивільних.

Ситуація кардинально змінилася у лютому 2022 року, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення. Російські війська швидко захопили значні території на півдні, зокрема в Запорізькій та Херсонській областях, і підійшли до околиць Києва.

Ситуація з 2015 по 2022 роки

Ситуація на фронті: від 27% до 20%

Відтоді війна набула змінного характеру. Навесні 2022 року Росія контролювала близько 27% української території. Однак, завдяки контрнаступу ЗСУ, станом на серпень 2025 року цей показник скоротився до приблизно 20%.

Ситуація на серпень 2025 року

На східному фронті, незважаючи на колосальні втрати, російські війська повільно просуваються вперед. В останні дні вони активно наступають у районі міста Добропілля, хоча поки що незрозуміло, чи є це великою стратегічною операцією, чи «грою м’язами» перед зустріччю з Трампом.

“Територіальні обміни”: що мав на увазі Трамп?

Дональд Трамп, який стверджує, що прагне миру, напередодні саміту раптом заговорив про «територіальні обміни». Ці слова викликали хвилю занепокоєння, адже юридично всі окуповані землі належать Україні. Досі незрозуміло, про які саме території йшлося і як може виглядати такий «обмін».

Президент України Володимир Зеленський наполягає на негайному і безумовному припиненні вогню, і європейські союзники підтримують цей заклик. Однак питання в тому, чи готова Росія віддати щось натомість.

Донбас і південь: що на кону?

Росія прагне повністю захопити Луганську та Донецьку області. За даними деяких джерел, Путін може вимагати від України віддати решту територій цих регіонів. Це означало б, що Київ має відмовитися від земель, за які десятки тисяч солдатів віддали свої життя, включаючи такі міста, як Краматорськ і Слов’янськ. Зеленський чітко заявив, що Україна «не може» залишити Донбас, оскільки це стане плацдармом для подальшого наступу.

Що стосується захоплених у 2022 році частин Запорізької та Херсонської областей, то Москва, за деякими даними, може запропонувати «заморозити» лінію фронту. Ці території, що включають узбережжя Азовського та Чорного морів, є частиною стратегічного сухопутного коридору, що з’єднує Росію з Кримом. Малоймовірно, що Путін погодиться віддати навіть частину цього маршруту.

Позиція Києва та союзників: мир за спиною України неможливий

Позиція України та її європейських партнерів є непохитною: умови миру не можуть визначатися без участі Києва. Учасники переговорів зійшлися на думці, що мирні переговори можливі лише після встановлення перемир’я.

Водночас Трамп робить суперечливі заяви. Він зазначив, що не впевнений, чи зможе переконати Путіна припинити атаки на мирне населення, але додав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню, на неї чекають «дуже серйозні наслідки». Хоча під час онлайн-саміту із Зеленським та європейськими лідерами він заявив, що не планує обговорювати з Путіним питання територій, а зосередиться виключно на припиненні вогню.

Усі учасники обговорення підкреслюють, що розмова про «територіальні обміни» на такому ранньому етапі є неприпустимою. Обговорення майбутніх кордонів можливе лише тоді, коли війна завершиться і безпека України буде надійно гарантована.

Раніше стало відомо, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але за певних умов.