Президент США Дональд Трамп готується до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним, яка має відбутися в п’ятницю в Анкориджі (Аляска). Основною метою переговорів є досягнення мирної угоди, що зупинить війну в Україні. Щоб стимулювати Путіна до припинення бойових дій, Трамп планує запропонувати низку економічних компромісів, що включають доступ до цінних природних ресурсів і скасування деяких санкцій, інформує Завтра.UA.

Доступ до рідкісноземельних мінералів України

Однією з ключових пропозицій, яку, як повідомляє The Telegraph, Трамп готовий висунути, є надання Росії доступу до рідкісноземельних мінералів, що знаходяться на окупованих українських територіях. Це може стати потужним стимулом для Москви, адже Україна володіє приблизно 10% світових запасів літію, двох найбільших родовищ якого знаходяться саме в регіонах, що контролюються російськими військами.

США раніше підписали з Києвом угоду щодо розробки цих мінералів, але для прискорення цього процесу Білий дім, можливо, готовий до співпраці з Росією. Цю ідею, як зазначають джерела, досліджує міністр фінансів США Скотт Бессент, який бере участь у підготовці Трампа до зустрічі.

Скасування санкцій проти російської авіації

Іншим важливим елементом пакету пропозицій є скасування деяких американських санкцій, накладених на російську авіаційну промисловість. Через обмеження на постачання запчастин та обладнання, значна частина російського авіапарку, що складається з літаків західного виробництва, перебуває у незадовільному стані.

Зняття цих санкцій дозволить Росії отримати доступ до необхідних деталей і технічного обслуговування, що може виявитися вигідним, зокрема, для американського виробника Boeing. Цей крок, на думку експертів, також допоможе запобігти подальшій деградації авіапарку, що вже призводило до трагічних інцидентів.

Пропозиції щодо ресурсів Аляски та “модель Ізраїлю”

Окрім українських мінералів, Трамп розглядає можливість надання Росії доступу до цінних природних ресурсів Аляски. За оцінками, Аляска, відділена від Росії лише Беринговою протокою, має значні запаси нафти та газу. Розширення російської присутності в цьому регіоні відповідатиме стратегічним інтересам Москви, особливо в Арктиці.

Під час попередніх переговорів також обговорювалася ідея використати “окупацію Ізраїлем Західного берега річки Йордан як модель для припинення війни”. Це могло б означати, що Росія зберігала б військовий та економічний контроль над окупованими територіями України, керуючи ними за допомогою власного органу управління.

Зеленський та європейські союзники підтримують гарантії безпеки

Перед зустріччю з Путіним Трамп провів віртуальний саміт з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Після переговорів Зеленський заявив, що Трамп підтримує надання Україні гарантій безпеки. Вашингтон не обговорював цю тему протягом останніх місяців, попри те, що це є ключовою вимогою Києва. Європейські лідери, зокрема Велика Британія, Франція та Німеччина, також готуються до розгортання миротворчих сил у разі укладення мирної угоди.

Наразі Білий дім пом’якшує очікування від саміту, називаючи його “вправою з прослуховування”. Сам Трамп заявив, що, ймовірно, зрозуміє, чи серйозно Путін налаштований на мир, вже “за перші дві хвилини” зустрічі. Він також висловив намір організувати другу зустріч за участю Зеленського, якщо перші переговори пройдуть успішно.