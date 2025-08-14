Кабінет Міністрів України погодив законопроєкт, що пропонує суттєві зміни до правил надання відстрочки від мобілізації для студентів, науковців та педагогів. Документ має усунути лазівки в законодавстві, які дозволяли деяким особам ухилятися від призову. Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, інформує Завтра.UA. Тепер законопроєкт мають зареєструвати у Верховній Раді, де його розглянуть і, можливо, ухвалять.

Ключові зміни, які пропонує уряд

За словами міністра освіти Оксена Лісового, головна мета законопроєкту — зробити правила відстрочки більш прозорими та справедливими. Документ вносить зміни до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Для студентів коледжів та училищ: відстрочка від мобілізації залишиться для тих, хто вступив на денну або дуальну форму навчання не пізніше року, коли їм виповнилося 25 років . Крім того, це має бути перша освіта, яка є вищою за попередню.

Для студентів вищих навчальних закладів: студенти, що навчаються на денній або дуальній формі, збережуть відстрочку лише в межах нормативного строку здобуття освіти. Це означає, що академвідпустки, перерви в навчанні або повторні курси можуть призвести до втрати права на відстрочку. Студенти повинні закінчити програму у встановлені терміни, без урахування додаткових продовжень.

Для педагогів та науковців: відстрочку збережуть наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які мають науковий ступінь або працюють в освітніх чи наукових установах з навантаженням не менше ніж 0,75 ставки.

Що це означає на практиці

Законопроєкт спрямований на те, щоб запобігти зловживанням, коли навчання використовується як формальна підстава для уникнення мобілізації. Якщо зміни ухвалять, більше не можна буде затягувати навчання або брати академвідпустку, щоб залишатися в статусі студента.

Документ також зберігає відстрочку для докторантів, а також для лікарів та фармацевтів, які навчаються в інтернатурі чи резидентурі. Однак, як і для інших категорій, ця норма поширюється на тих, хто здобуває першу освіту відповідного рівня.

Важливо зазначити, що законопроєкт ще має пройти розгляд у Верховній Раді, і його положення можуть бути змінені.

