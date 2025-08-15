Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили масштабну корупційну схему, що діяла в одному із судів Донецької області, інформує Завтра.UA. Посадовці за гроші допомагали чоловікам призовного віку незаконно уникати мобілізації та виїжджати за кордон.

Деталі схеми: фіктивні розлучення за $3000

За даними слідства, організатори схеми за винагороду в $3000 створювали фіктивні судові рішення. Через підроблені документи чоловіків визнавали єдиними опікунами дітей, позбавляючи матір батьківських прав. Це давало змогу уникнути мобілізації та отримати право на виїзд з України.

До схеми були залучені:

виконуючий обов’язки голови суду;

його помічник;

заступник керівника апарату;

секретар суду.

Рішення ухвалювались без реальних позовів, сплати судового збору та участі необхідних органів, як-от служби у справах дітей.

Ролі учасників та їхні злочини

Кожен учасник схеми мав свою роль:

Заступник керівника апарату втручалася в автоматизовану систему документообігу суду, реєструючи неіснуючі справи та засвідчуючи підроблені рішення гербовою печаткою.

втручалася в автоматизовану систему документообігу суду, реєструючи неіснуючі справи та засвідчуючи підроблені рішення гербовою печаткою. В. о. голови суду виносив неправосудні рішення.

виносив неправосудні рішення. Секретар суду готувала фіктивні документи та судові повістки для «клієнтів».

готувала фіктивні документи та судові повістки для «клієнтів». Помічник судді брав участь в організації оборудки.

Слідство встановило, що з початку повномасштабного вторгнення і до кінця 2024 року було ухвалено понад 120 таких рішень. На їх підставі кордон перетнули понад 40 осіб, більшість із яких не повернулися в Україну. Серед «клієнтів» були навіть працівники самого суду.

Суддя-колаборантка: окреме розслідування

Крім того, під час перевірки було задокументовано дії іншого судді цього ж суду. Вона у приватних розмовах заперечувала збройну агресію РФ, виправдовувала російських військових та підтримувала окупацію українських територій. Їй також повідомлено про підозру.

Правові наслідки: до 9 років ув’язнення

Фігурантам справи про корупційну схему повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332);

втручання в роботу судової системи (ч. 2 ст. 376-1);

підроблення судових рішень (ч. 1 ст. 366);

перешкоджання діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1).

Санкції цих статей передбачають до 9 років позбавлення волі.

Судді, яка виправдовувала агресію РФ, загрожує до 8 років ув’язнення за поширення матеріалів, що виправдовують агресію (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Наразі тривають слідчі дії, готуються клопотання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

