Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили масштабну корупційну схему, що діяла в одному із судів Донецької області, інформує Завтра.UA. Посадовці за гроші допомагали чоловікам призовного віку незаконно уникати мобілізації та виїжджати за кордон.
Деталі схеми: фіктивні розлучення за $3000
За даними слідства, організатори схеми за винагороду в $3000 створювали фіктивні судові рішення. Через підроблені документи чоловіків визнавали єдиними опікунами дітей, позбавляючи матір батьківських прав. Це давало змогу уникнути мобілізації та отримати право на виїзд з України.
До схеми були залучені:
- виконуючий обов’язки голови суду;
- його помічник;
- заступник керівника апарату;
- секретар суду.
Рішення ухвалювались без реальних позовів, сплати судового збору та участі необхідних органів, як-от служби у справах дітей.
Ролі учасників та їхні злочини
Кожен учасник схеми мав свою роль:
- Заступник керівника апарату втручалася в автоматизовану систему документообігу суду, реєструючи неіснуючі справи та засвідчуючи підроблені рішення гербовою печаткою.
- В. о. голови суду виносив неправосудні рішення.
- Секретар суду готувала фіктивні документи та судові повістки для «клієнтів».
- Помічник судді брав участь в організації оборудки.
Слідство встановило, що з початку повномасштабного вторгнення і до кінця 2024 року було ухвалено понад 120 таких рішень. На їх підставі кордон перетнули понад 40 осіб, більшість із яких не повернулися в Україну. Серед «клієнтів» були навіть працівники самого суду.
Суддя-колаборантка: окреме розслідування
Крім того, під час перевірки було задокументовано дії іншого судді цього ж суду. Вона у приватних розмовах заперечувала збройну агресію РФ, виправдовувала російських військових та підтримувала окупацію українських територій. Їй також повідомлено про підозру.
Правові наслідки: до 9 років ув’язнення
Фігурантам справи про корупційну схему повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:
- незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332);
- втручання в роботу судової системи (ч. 2 ст. 376-1);
- підроблення судових рішень (ч. 1 ст. 366);
- перешкоджання діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1).
Санкції цих статей передбачають до 9 років позбавлення волі.
Судді, яка виправдовувала агресію РФ, загрожує до 8 років ув’язнення за поширення матеріалів, що виправдовують агресію (ч. 3 ст. 436-2 КК України).
Наразі тривають слідчі дії, готуються клопотання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
