18 серпня у Вашингтоні відбулися важливі переговори за участю Президента України Володимира Зеленського. У своєму Telegram-каналі він повідомив про тривалі зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом. А також про переговори у розширеному форматі з європейськими лідерами, інформує Завтра.UA.

Детальна розмова з Президентом Трампом

Зеленський охарактеризував бесіду з Трампом як “довгу” та “в деталях”. За його словами, головними темами були ситуація на полі бою та подальші кроки України для наближення миру. Особливу увагу приділили обговоренню гарантій безпеки, які є ключовим питанням для завершення війни. Президент України відзначив важливий сигнал від США, які висловили готовність підтримати ці гарантії.

Обговорення гуманітарних питань та зустріч лідерів

Значну частину переговорів було присвячено гуманітарним питанням. Лідери обговорили повернення українських дітей, а також звільнення військовополонених та цивільних, яких утримує Росія. За словами Зеленського, сторони домовилися працювати над цими питаннями.

Президент Трамп також підтримав ідею зустрічі на рівні лідерів для вирішення чутливих питань, що, за словами Зеленського, є дійсно необхідним кроком.

Єдність Європи та США: спільний крок до миру

Український президент подякував Трампу за запрошення та “особливий формат зустрічі”. Він також висловив вдячність європейським лідерам, які особисто прибули до Вашингтона, щоб підтримати Україну. Серед них:

Емманюель Макрон (Президент Франції)

(Президент Франції) Кір Стармер (Прем’єр-міністр Великобританії)

(Прем’єр-міністр Великобританії) Фрідріх Мерц (Лідер ХДС Німеччини)

(Лідер ХДС Німеччини) Джорджа Мелоні (Прем’єр-міністр Італії)

(Прем’єр-міністр Італії) Александр Стубб (Президент Фінляндії)

(Президент Фінляндії) Урсула фон дер Ляєн (Президентка Європейської комісії)

(Президентка Європейської комісії) Марк Рютте (Прем’єр-міністр Нідерландів)

Зеленський наголосив, що ця зустріч стала демонстрацією справжньої єдності між Європою та США. Метою переговорів було не лише обговорення шляхів до реального миру, але й створення надійної архітектури безпеки, яка захистить як Україну, так і всю Європу.

Переговори у Вашингтоні стали важливим етапом у координації зусиль союзників, які прагнуть завершити війну “гідно” та забезпечити довготривалу безпеку. Робота над цими питаннями триватиме.

