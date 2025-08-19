Топчиновниця Держгеокадастру привласнила заповідні землі

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило чергову масштабну корупційну схему, пов’язану з розкраданням особливо цінних земель, інформує Завтра.UA. Цього разу в центрі скандалу опинилася чинна керівниця обласного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області, яку підозрюють у незаконному відчуженні земель природно-заповідного фонду на Волині. Це вже третій подібний випадок з початку року, що підтверджує системний характер корупції у відомстві, яке, по суті, займалося розбазарюванням державних ресурсів.

Як відбулася незаконна операція?

За даними слідства, у 2017 році, коли підозрювана обіймала посаду заступниці керівника Волинського управління, вона незаконно передала один гектар землі у межах заказника «Гнідавські болота» у приватну власність. Ця ділянка, розташована біля Луцька, має особливу екологічну цінність і належить до природно-заповідного фонду, що робить її відчуження протиправним.

Масштаби корупції в Держгеокадастрі

Викриття цієї схеми підкреслює глибоко вкорінену корупцію в регіональних управліннях Держгеокадастру. За інформацією ДБР, це вже третя підозра, вручена керівному складу Волинського управління за останні місяці. Загалом, за останні п’ять років працівники ДБР викрили на зловживаннях майже всіх керівників, які очолювали цю установу на Волині. Це свідчить про системний характер розкрадання цінних державних земель, що завдає значної шкоди довкіллю та інтересам суспільства.

Нагадаймо, раніше було викрито директора, який незаконно видобував корисні копалини на 290 млн грн.