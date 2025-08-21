Лагун і Коломойський мають схожі історії, але екс-власник “Дельта Банку” досі не сидить – ЗМІ

Екс-власник “Дельта банку” Микола Лагун, який довів фінустанову до банкрутства в 2014 році та завдав цими діями до 50 млрд грн. збитків державі, має отримати відповідний рівень відповідальності, як це сталось із власником “Приват Банку” Ігорем Коломойським, оскільки їхні історії мають багато спільного. Про це йдеться в публікації видання Коротко.Про.

Видання нагадує, що обидва банкіри, ймовірно, використовували схожі схеми виведення активів в офшорні юрисдикції через кредитування афілійованих компаній. “Особливо це стосувалось виведення державного рефінансування, яке часто видавалось під особисті поруки обох власників. Чимало коштів виводилося через австрійські та європейські банки. Зокрема, через сумнозвісний австрійський Meinl Bank із Дельти вивели щонайменше $87 млн, а загалом за допомогою кількох банків Ліхтенштейну та Люксембургу було виведено $437 млн валютних активів “Дельти”. ФГВФО виявив приголомшливі 182 нікчемні правочини на загальну суму понад 22 мільярди гривень, укладені протягом року до введення тимчасової адміністрації”, – йдеться в матеріалі.

На момент оголошення Лагуна в міжнародний розшук восени 2023 року – він уже понад рік як мешкає в Австрії, куди виїхав нібито на лікування, і звідки по телезвʼязку включається на судові процеси. Натомість Коломойський від жовтня 2023 року Коломойський перебуває в СІЗО, серед звинувачень зокрема і виведення коштів з Приватбанку, – нагадують автори долю обох власників.

Наприкінці липня 2025 року стало відомо, що після восьми років протистояння з державою в особі націоналізованого “Приватбанку”, Коломойський таки програв справу у Високому суді Лондона: той визнав, що разом із партнером Геннадієм Боголюбовим, вони вивели з банку понад $1,9 млрд через “шахрайство візантійської складності”. Згідно з судовими матеріалами, самі Коломойський і Боголюбов оцінили свої статки в понад $8 млрд під час процедури обовʼязкового розкриття. Тепер, ймовірно, саме з цих коштів відбуватиметься погашення боргів перед державою. У Миколи Лагуна, як зʼясували нещодавно ЗМІ, також був свій програш у Лондонському арбітражному суді. Щоправда, не проти держави, яка висуває до нього претензій на 50 млрд грн. (сукупні вимоги Ощадбанку, Укрексімбанку, Нацбанку та Фонду гарантування вкладів за виплачені ошуканим вкладникам депозити), а перед приватними кредиторами. Група компаній Фокстрот тепер спробує стягнути з Лагуна понад $117 млн, які він брав у борг ще в 2012-13 роках під особисту поруку і не повернув.

“На відміну від Коломойського і Боголюбова, Лагун не розкривав своїх статків ані перед судом в Лондоні, ані перед українськими судами. Ба більше, у 2022 році він ініціював процедуру власного банкрутства як фізособи, визнавши загальну суму вимог на близько 7 млрд грн., 6 з яких він просив суд списати, а решту – пообіцяв виплачувати “по чайній ложці” зі свого символічного доходу у Відні, більше схожого на соціальну допомогу. На це, за підрахунками медіа, піде близько тисячі років”, – йдеться в матеріалі.

При цьому у ЗМІ неодноразово вказували на наявність у Лагуна цілком осяжних активів, які можна заарештувати в Україні. Чого лише варті кількасот гектар землі під забудову на Київщині та в Карпатах, а також обʼєкти комунального господарства і туристичної інфраструктури. Примітно, що пошуком активів обох банкірів за кордоном займалось міжнародне детективне бюро Kroll, проте у випадку з “Дельтою” і Лагуном цей кейс був із незрозумілих причин набагато менш успішним.

Ще одна паралель з Коломойським – це санкційна історія. Із повідомлень в ЗМІ відомо, що проти колишнього власника “Приватбанку” санкції застосовувалися з формулюванням “загроза національній безпеці”. Коментуючи це рішення, президент Володимир Зеленський сказав: “кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, – кожен повинен відповідати”. Під ці параметри підпадає і Лагун: він поза межами української юрисдикції, виводив гроші з країни і – як доводять численні розслідування – має тісні звʼязки із росією, зокрема, з 2014 має російський паспорт.

На відміну від Лагуна, Коломойський перебуває в СІЗО. А його партнер Геннадій Боголюбов втік до Австрії. Разом із колишнім власником “Дельта Банку” вони тепер одні із ключових кандидатів на “надзвичайну екстрадицію”. Президент Зеленський особисто звертався до керівництва Австрії, аби вони сприяли видачі українських олігархів, що переховуються від правосуддя на території цієї європейської держави. Європейські ЗМІ неодноразово вказували, що через прогалини в законодавстві, Австрія практично перетворилась на “прохідний двір” для шахраїв з усього пострадянського простору, а надто з України. Екстрадиція Лагуна могла б бути відносно простою, враховуючи відсутність у нього політичного минулого чи прохання про притулок, а також обширну документацію фінансових втрат.