В Україні спостерігається значне зростання випадків COVID-19. За перший тиждень серпня зафіксовано понад 3,5 тисячі нових випадків, що втричі більше, ніж тижнем раніше. За даними Центру громадського здоров’я, з початку серпня від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 10 людей. Летальні випадки зафіксовано у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях та в Києві, інформує Завтра.UA.

Це не пандемія: що кажуть у МОЗ

Незважаючи на зростання захворюваності, Міністерство охорони здоров’я заспокоює: ситуація відповідає сезонним коливанням, і епідемічний чи пандемічний потенціал поточних штамів не спостерігається. Заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін зазначив, що схожа ситуація була минулого року, коли сплеск захворюваності припав на серпень.

За прогнозами МОЗ, кількість хворих може зростати до кінця вересня. Однак, як зазначає Кузін, це не супроводжується значним збільшенням кількості важких випадків. Якщо минулого серпня в стаціонарах перебувало близько 3 тисяч пацієнтів, то зараз — трохи більше ніж 1 тисяча.

Нові штами та причини зростання

Коронавірус продовжує мутувати. Зараз в Україні циркулюють два нові субваріанти штаму “Омікрон” — Stratus і Nimbus. За словами голови Центру громадського здоров’я Олексія Даниленка, на середину серпня підтверджено 81 випадок Stratus та 2 випадки Nimbus.

Основними причинами сплеску захворюваності є:

Зниження імунітету через малу кількість щеплень та тривалий час, що минув після попередньої вакцинації.

через малу кількість щеплень та тривалий час, що минув після попередньої вакцинації. Активна міграція та подорожі.

та подорожі. Недотримання профілактичних заходів (носіння масок, дистанція).

(носіння масок, дистанція). Поява нових варіантів вірусу.

Чи буде карантин?

Наразі підстав для запровадження карантину в жодній області України немає. Головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що з вересня буде запроваджено щотижневий моніторинг показників захворюваності на COVID-19 та ГРВІ. Якщо ситуація наблизиться до пандемічного рівня, локальний карантин може бути введений в окремих регіонах.

Захист від вірусу: вакцинація

Вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від тяжкого перебігу коронавірусу. Безкоштовне щеплення доступне для всіх, але насамперед його рекомендують групам ризику:

людям з ослабленим імунітетом або хронічними захворюваннями;

вагітним;

особам старше 60 років;

представникам професійної групи ризику (лікарі, вчителі, військові).

В Україні використовується омікрон-специфічна вакцина, адаптована для захисту проти актуальних варіантів коронавірусу.

