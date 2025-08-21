На Закарпатті силовики ліквідували три корупційні схеми, що дозволяли чоловікам призовного віку незаконно перетинати державний кордон. Співробітники Мукачівського прикордонного загону, СБУ та Нацполіції, діючи під керівництвом прокуратури, викрили та затримали чотирьох осіб, які за гроші обіцяли “клієнтам” безпечний шлях до Угорщини та Румунії. Ціна за таку послугу варіювалася від $5000 до $11 700, інформує Завтра.UA.

Викрито “готельну” схему: $5000 за перетин кордону

У Мукачеві в одному з готелів затримали 32-річного місцевого мешканця. Він саме отримував $5000 від жителя Івано-Франківщини, який прагнув уникнути мобілізації. Затриманому оголошено про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, але з можливістю внесення застави у розмірі 605 600 гривень.

Ще одна спроба: $10 000 за переправлення юнака

На околиці села Залужжя прикордонники викрили ще одного організатора, який за $10 000 збирався провести через кордон 19-річного киянина. І його також затримали «на гарячому» під час передачі грошей. Суд обрав йому запобіжний захід: 60 діб арешту з можливістю застави у 242 200 гривень.

“Гірський” маршрут та високі ставки: $11 700 за втечу від мобілізації

Третя корупційна схема працювала в гірській місцевості. Поблизу села Богдан було зупинено двох зловмисників, які за $11 700 намагалися переправити 24-річного закарпатця до Румунії. Всіх чотирьох затриманих підозрюють у створенні та експлуатації каналів незаконного перетину кордону, що є особливо актуальною проблемою в умовах воєнного стану та мобілізації.

Слідчі дії тривають, організаторам схем загрожує від п’яти до семи років позбавлення волі. Це затримання вкотре підкреслює масштаби проблеми корупції, що використовує ухилення від мобілізації як джерело незаконного збагачення.