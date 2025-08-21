Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, але лише на нейтральній території в Європі. Під час закритої зустрічі з журналістами, Зеленський підкреслив, що зустріч у Москві неможлива. Про це повідомляє «Главком», інформує Завтра.UA.

Нейтральна Європа як місце для переговорів

Президент України наголосив, що місцем для зустрічі з Путіним мають стати країни, які не є стороною конфлікту і можуть забезпечити нейтральний майданчик. Він зазначив, що цю позицію поділяють європейські партнери.

«Ми вважаємо, що справедливо, і на цьому наголошували європейці, щоб зустріч була в нейтральній Європі. Бо війна в Україні і на Європейському континенті. Я сказав, що ми погоджуємося. Швейцарія, Австрія – ми погоджуємося. Туреччина? Туреччина для нас – це країна НАТО і частина Європи. І ми не проти. Тому що для мене зустріч без якихось особливих умов – це також проактивні дії української сторони», – пояснив Зеленський.

Зеленський категорично відкинув пропозицію Путіна провести зустріч у Москві, яку той озвучив у розмові з американським президентом Дональдом Трампом 18 серпня.

Позиція щодо Будапешта

Президент також прокоментував можливість проведення переговорів у Будапешті, а також позицію Угорщини щодо вступу України до ЄС. Він зазначив, що просив Трампа вплинути на Угорщину, аби вона не блокувала євроінтеграцію України.

«Я попросив президента Трампа, щоб Будапешт не блокував наш вступ до Європейського Союзу. Президент Трамп пообіцяв, що його команда буде над цим працювати. І вважаю, що це абсолютно справедливо, що Україна хоче в Європейський Союз. Має на це повне право. Це наше суверенне право», – заявив Зеленський.

Водночас він висловив сумнів щодо Будапешта як майданчика для переговорів, оскільки Угорщина, за його словами, не підтримувала Україну під час війни.

«Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але була проти підтримки України», – додав президент.

