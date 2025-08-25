Рішення адміністрації Дональда Трампа обмежити використання американських ракет ATACMS для ударів по цілях у глибині Росії вже не є критичним ударом по Україні. Як повідомляє видання The Telegraph, Київ посилив власну оборонну промисловість і розробив альтернативи, які зводять нанівець цей тиск з боку США, інформує Завтра.UA.

На початку своєї діяльності, спрямованої на організацію мирних переговорів, команда Трампа вирішила усунути можливі перешкоди, такі як гучні атаки на російській території із застосуванням американської зброї. З цією метою Вашингтон таємно запровадив механізм, який фактично заборонив Україні використовувати ракети великої дальності ATACMS для транскордонних ударів. Аналогічні обмеження торкнулися і британських ракет Storm Shadow, оскільки їхнє наведення залежить від цільових даних із США.

Такий крок мав на меті запобігти ескалації, яка могла б зірвати мирні ініціативи. Хоча відеозаписи глибоких ударів значно піднімали бойовий дух українців, їхній вплив на загальний хід війни не слід переоцінювати.

Обмежений вплив ATACMS та Storm Shadow

Запровадження обмежень Трампом не було єдиною причиною, чому можливості ATACMS та Storm Shadow виявились недостатніми. До моменту, коли адміністрація Джо Байдена зняла частину обмежень наприкінці минулого року, Москва вже перевела багато своїх логістичних та військових об’єктів за межі досяжності цих ракет.

Крім того, постачання далекобійної зброї з боку США та Великої Британії були обмеженими. Після жовтня 2023 року Пентагон надав Україні близько 500 ракет ATACMS, але лише близько 50 з них залишилися в арсеналі Києва на момент зняття обмежень. Запаси Storm Shadow були ще меншими.

Обидві країни повідомили Україні, що подальші поставки малоймовірні, оскільки їхні власні запаси невеликі. Російські системи протиповітряної оборони, такі як С-400 та «Панцир С1», також здатні перехоплювати ці ракети, що знижувало їхню ефективність.

Україна знайшла власну відповідь

Вето на використання ATACMS не позбавило Україну можливості завдавати ударів по цілях у глибині Росії. Київ просто переорієнтувався на свій зростаючий арсенал безпілотників. Нещодавні атаки на російські нафтопереробні заводи та інші об’єкти завдали значних збитків, спричинивши різке зростання цін на бензин у Росії.

Як зазначив Андерс Пук Нільсен, військовий аналітик Данської академії оборони, «враховуючи, що Україна фактично посилила свої удари глибоко всередині Росії, заборона ATACMS, схоже, не стала для них великою проблемою».

Він також додав, що адміністрація Трампа «переоцінила власні важелі впливу на Україну».

Ракета «Фламінго»: майбутнє української оборони

Україна, усвідомлюючи непостійність підтримки з боку США, зосередилася на розвитку власної зброї. Окрім далекобійних безпілотників, Київ розробив власну крилату ракету під назвою «Фламінго». Очікується, що вона з’явиться на полі бою до кінця року. За повідомленнями, ця ракета здатна вражати цілі на відстані до 3000 км, що робить її повністю незалежною від підтримки чи дозволу США.

Хоча «Фламінго» не зрівняється зі Storm Shadow чи ATACMS за швидкістю, її масове виробництво може зробити наступний етап війни більш болісним для Росії. Ця розробка є чітким сигналом, що Україна не покладається на зовнішню допомогу і зміцнює свою власну обороноздатність.

