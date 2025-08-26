Офіс Генерального прокурора завершив досудове розслідування у справі про заволодіння 1,34 мільярда гривень, призначених на закупівлю мінометних снарядів для Збройних Сил України. Обвинувальний акт щодо колишніх посадових осіб Міністерства оборони та представників приватної компанії скеровано до Вищого антикорупційного суду (ВАКС), інформує Завтра.UA.

Шахрайська схема: Як 100 тисяч снарядів не дійшли до фронту

За даними слідства, у серпні 2022 року організована група, до якої входили службові особи Міноборони та представники ТОВ, уклала державний контракт на закупівлю 100 тисяч мінометних пострілів. Попри те, що 1,34 мільярда гривень були перераховані постачальнику в повному обсязі, обіцяне озброєння так і не було поставлено. Таким чином, контракт було прострочено, а гроші зникли.

Звинувачення та пошук підозрюваних

Дії обвинувачених кваліфіковано за статтею про заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування проводилося Головним слідчим управлінням Національної поліції України за оперативної підтримки Департаменту захисту національної державності СБУ. Матеріали щодо двох інших фігурантів справи були виділені в окреме провадження, оскільки вони наразі перебувають у розшуку.

