Спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив у вівторок, що президент Росії Володимир Путін, на його думку, має щирі наміри покласти край війні в Україні. За його словами, Вашингтон продовжує вести переговори з Росією, а мирна пропозиція вже на столі. Про це повідомляє Reuters, інформує Завтра.UA

Зустрічі на високому рівні та надія на мир

За словами Віткоффа, він цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку, а переговори з Росією ведуться “щодня”.

“Я зустрічаюся з українцями цього тижня. Тож я зустрінуся з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал. Ми щодня розмовляємо з росіянами”, – сказав Віткофф в ефірі Fox News.

Він додав, що вважає, що Путін дійсно прагне завершити конфлікт. “Я думаю, що він (Путін) доклав щирих намірів для взаємодії. Він точно зробив це на саміті на Алясці. Але це дуже складний конфлікт”, – зазначив Віткофф.

Саміти та можлива зустріч Зеленського і Путіна

15 серпня президент США Дональд Трамп провів саміт з Путіним на Алясці, а 18 серпня – зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, а також лідерами НАТО та Європи.

Після цих зустрічей Трамп повідомив, що Зеленський і Путін проведуть двосторонню зустріч, перш ніж відбудеться тристороння зустріч за участі Трампа. У той час як Росія заявляє, що порядок денний ще не готовий, Зеленський стверджує, що Москва робить усе, аби перешкодити такій зустрічі.

“Я думаю, що ми можемо побачити двосторонню зустріч”, – сказав Віткофф, підкресливши, що, на його думку, Трамп має бути присутнім за столом переговорів, щоб “завершити угоду”.

Умови миру: територіальне питання та санкції

Поки що Росія продовжує окуповувати близько п’ятої частини території України. Трамп зауважив, що для будь-якого врегулювання ключовим буде “обмін територіями” та зміни кордонів.

Україна виступає проти ідеї юридичного визнання будь-яких своїх територій російськими. Водночас, вона “мовчки визнала, що їй майже напевно доведеться змиритися з деякими фактичними територіальними втратами”.

Трамп також поновив погрозу запровадити санкції проти Росії, якщо протягом двох тижнів не буде прогресу в мирному врегулюванні. Він пообіцяв Зеленському, що Вашингтон допоможе гарантувати безпеку України в будь-якій угоді.