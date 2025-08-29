Правоохоронці Державного бюро розслідувань (ДБР) та Служби безпеки України (СБУ) викрили корупційну схему, що призвела до збитків для НАК «Нафтогаз України» на суму понад 26 мільйонів гривень. У межах розслідування підозру у зловживанні службовим становищем повідомили колишньому директору з енергоефективності та управління майном «Групи Нафтогаз», інформує Завтра.UA.

Достроковий договір, мільйонні збитки

За даними слідства, посадовець НАК «Нафтогаз» уклав договір оренди адміністративної будівлі в Києві, не дочекавшись завершення ремонтних робіт. Попри те, що приміщення було непридатним для використання, компанія почала оплачувати оренду.

Ремонт у будівлі тривав ще майже три місяці після підписання договору, що унеможливлювало переїзд співробітників «Нафтогазу». Ця передчасна оплата завдала компанії значних фінансових втрат, які оцінюються у понад 26 мільйонів гривень.

Наслідки та майбутнє розслідування

Колишньому посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Наразі розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Спільні дії правоохоронних органів спрямовані на притягнення до відповідальності всіх причетних до корупційної схеми, щоб відшкодувати завдані державі збитки.

