Справа про корупцію в Броварах – як підлеглі мера продавали землю за заниженими цінами

У Київській області викрито нову хвилю корупції. Місцеві правоохоронці розслідують справу, в центрі якої — керівництво Броварів. За даними слідства, посадовці причетні до незаконних оборудок із землею, що завдало значних збитків громаді.

Підозри отримали підлеглі мера

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень та інших відкритих джерел, слідство підозрює підлеглих мера Броварів Ігоря Сапожка у зловживанні службовим становищем. Кримінальне провадження № 4202112130000094 від 28.08.2021 було відкрито за ч. 2 ст. 364 КК України. Це розслідування здійснюють Слідчий відділ Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області та Броварська окружна прокуратура.

Як стало відомо, до схеми причетні посадовці, яких мер Ігор Сапожко призначав і підбирав особисто. Саме за його каденції вони працювали та, ймовірно, створили системну схему, в якій фігурує один і той самий оцінщик та схожі порушення. Слідство вбачає в цьому чіткі, виявлені факти системності, і наразі триває перевірка інших земельних ділянок.

Наприклад, у листуванні, виявленому під час обшуків, начальниця відділу земельних ресурсів Броварської міської ради Леся Гудименко обговорювала заниження цін на комунальні землі з директором компанії-оцінщика «НФК «Кадастр ЛТД» Едуардом Жолкевським.

Земля для своїх, а не для громади

Схема працювала так: земельні ділянки, які могли б піти на потреби ветеранів або простих громадян, продавали за заниженою ціною комерційним структурам, пов’язаним із керівництвом міста.

Наприклад, у 2021 році ділянка з кадастровим номером 3210600000:01:012:0021, що знаходиться біля ТЦ «Сільпо» на роздоріжжі в Броварах, була продана ПрАТ «Броварська друкарня» за 1 356 297,08 грн (без ПДВ). Однак судова експертиза встановила, що її ринкова вартість становила 1 711 795,80 грн. Це призвело до недоотримання бюджетом міста 437 879,71 грн.

Ще один випадок: у 2022 році було продано земельну ділянку площею майже 4 га (кадастровий номер 3210600000:01:037:0032) компанії ТОВ «Докавто Бровари». Компанія заплатила 12 863 900,00 грн, тоді як нормативна грошова оцінка станом на той час становила 19 833 788,35 грн. «Опендатабот» повідомляє, що ця компанія належить сім’ї Юрія Артюха, який вважається наближеною особою до мера Сапожка.

Загальна сума збитків від продажу кількох ділянок, за даними Офісу Генерального прокурора, становить 1,5 млн грн.

Слідство триває

Слідство триває, і громада Броварів затамувала подих, очікуючи на нові подробиці. Ці викриття ще раз підкреслюють нагальну проблему з нецільовим використанням земельних ресурсів, які мали б служити на благо всіх мешканців, а не збагачувати окремих осіб. Це розслідування є частиною ширшої кампанії по боротьбі з корупцією, яка охопила всю Київщину. Правоохоронці продовжують збирати докази, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних.

Ці викриття підкреслюють нагальну потребу в посиленні контролю за використанням бюджетних коштів та комунального майна. Все стало можливим завдяки процесуальному керівництву Генерального прокурора, з призначенням якого розслідування зрушило з мертвої точки.