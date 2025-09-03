ЗМІ розповіли, як Павло Бабіч та Ірина Костюшко на гроші росіян розвивають агробізнес на Житомирщині

Льонарський бізнес депутатки місцевої облради Ірини Костюшко та екс-топ-менерджера СК “Провідна” в Житомирській області може розвиватися на кошти підсанкційного російського страхового бізнесу – компанії Росгосстрах, яка перебуває під санкціями США. Про це йдеться в матеріалі видання Коротко.Про.

Журналісти відзначають, що “Провідна” належала російському страховому гіганту “Росгосстрах” іще з середини 2000-х років, а Павло Бабіч протягом останніх років був її топ-менеджером. Тепер він розвиває агробізнес на Житомирщині та у Рівненській області. “Парасолькою” для його підприємств виступає кіпрська офшорна компанія Amagere Holdings Limited. Донедавна цим бізнесом володів Гелашвілі Зураб Джемалійович, також один з колишніх посадовців “Росгосстраху”, який має низку активів в росії, повʼязаних із діяльністю цієї компанії. Зокрема, в 2014 році він входив до ради директорів недержавного пенсійного фонду “РГС”, а ще в 2018 був одним із менеджерів у АТ “Северный порт” в Москві. Amagere, згідно з даними кіпрської звітності, також інвестувала в низку інших офшорів, які, в свою чергу, були “парасольковими” для будівельних проектів компанії “РГС Недвижимость” – девелоперського “крила” Росгосстраху, нагадує видання.

Після початку повномасштабного вторгнення, не пізніше середини 2023 року, Гелашвілі продав або передав володіння Amagere Павлу Бабічу – також колишньому топ-менеджеру “Провідної” і “Росгосстраху”. Зараз частка Amagere складає 90% у ТОВ “Зоря-Стремигород” (10% у Костюшко), 100% – у ТОВ “Зоря Агро групп”, де Костюшко є директором, і яка, в свою чергу, володіє ТОВ “Агро Ємільчине”. “Фактично це означає, що депутатка Костюшко є просто “фасадом” для російського бізнесу. Крім того, Бабіч через Amagere також володіє ПП “Петрівське”, ТОВ “АФ Заворотичі”, ПП “Злагода-Агро” та іншими фірмами в Житомирській та Рівненській областях, що обробляють сотні гектарів землі”, – підкреслюють автори.

Ключовим активом Бабіча є ПрАТ “Провагроінвест” – це колишня страхова компанія “Провідна”, де Бабіч є директором, а формальним власником є нідерландська IIC Ukraine B.V., якою володіє Віллем Якоб Вестерлакен. Він, за “щасливим збігом обставин”, також є колишнім топ-менеджером російського “Росгосстраха”. Після Революції гідності, коли російська компанія вирішила нібито позбутися українського активу, Вестерлакен заявляв, що “знайшов інвесторів” для страхової компанії. Тоді йшлось про якийсь “люксембурзький фонд” та пул приватних інвесторів, які ніколи не розкривалися. В 2024 році “Провідну” позбавили ліцензій (в 2025 році Верховний суд підтвердив законність такого рішення) саме через те, що компанія відмовилась назвати Національному банку своїх реальних бенефіціарів. Після цього восени 2024 року “Провідна” оголосила, що перепрофільовується у аграрне підприємство.

“Фактичною основою для цього стали ймовірно активи Ірини Костюшко. Власниця групи компаній “Зоря Агро” Костюшко. … Як нещодавно повідомляли ЗМІ, Костюшко та її структури незаконно заволодівали цілими сільськогосподарськими підприємствам із їх угіддями, позбавляючи селян законного права на їхні паї. Щонайменше 500 га земель Коростенської громади використовувалися протягом 12 років поза законом. Кримінальне провадження за фактом шахрайства за участі керівництва фірм та представників місцевої влади здійснюється за статтями, що передбачають позбавлення волі на строк до 8 років”, – нагадали автори.

Як раніше повідомляли ЗМІ, Костюшко виключили з фракції “Пропозиція” в Житомирській облраді, ймовірно, через наявність інформації про російський паспорт. “Зараз, ймовірно, свій аграрний бізнес вона розвиває на кошти структур і людей, причетних до колись однієї з найбільших російських страхових компаній “Росгосстрах”, що з 2022 року перебуває під санкціями США, оскільки зараз він є частиною структур ВТБ банку. Цей російський державний банк, що фінансує війну в Україні та російську армію, свого часу купив “Росгосстрах” в структурі фінкомпанії “Открытие”. Яка, в свою чергу, раніше купила цей бізнес у Даниїла Хачатурова, російського підприємця”, – сказано в матеріалі.

“Якою є реальна частка російського капіталу в льонарських фірмах Костюшко, заведеного через кіпрські офшорні схеми? Чи має Костюшко зворотні інвестиції на російському ринку нерухомості? І чи не є взагалі аграрний бізнес, повʼязаний із колишньою страховою фірмою росіян – фасадом для інших незаконних операцій? Це відкриті питання, на які мають дати відповідь правоохоронні органи, політичні покровителі Костюшко, та громадяни, які голосували за неї на місцевих виборах і цілком мають право відкликати мандат”, – резюмує видання.