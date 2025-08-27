Агрокомпанії Павла Бабіча, Ірини Костюшко повʼязані із Росгосстрахом та нерухомістю в Сочі – ЗМІ

Депутатка обласної ради Житомирської області, номінальна власниця “Зоря Агро Груп” Ірина Костюшко, яка має російський паспорт, очолює бізнес, бенефіціари якого ще кілька років тому мали інвестиції в російську нерухомість і логістику. Новий власник аграрного бізнесу Павло Бабіч – є колишнім топ-менеджером однієї з найбільших страхових компаній росії – Росгосстраху, яка перебуває під санкціями США. Про це йдеться у публікації видання Парламент.

Журналісти відзначають, що серед компаній Костюшко на Житомирщині, у неї є щонайменше дві партнерських фірми. В одній – ТОВ “Зоря-Стремигород” – Костюшко виступає міноритарним акціонером, маючи частку в 10%. В іншій – ТОВ “Зоря Агро Групп” – є лише директором, без частки власності. В обох випадках кінцевим бенефіціаром бізнесу позначений Павло Петрович Бабіч через свою кіпрську компанію Amagere Holdings Limited.

“Павло Бабіч – колишній топ-менеджер страхової компанії “Провідна” – дочірнього бізнесу російського “Росгосстраха” в Україні. З січня 2025 акціонерне товариство називається “Провагроінвест” – воно інвестує в агробізнес в Україні і формально не має звʼязків з росіянами. Бабіч став уповноваженою особою компанії в 2023 році, а про переформатування бізнесу було оголошено у листопаді 2024. “Росгосстрах” – перебуває під санкціями США з першого дня повномасштабного вторгнення, оскільки є одним із ключових страховиків для російського військового і державного сектора, а також зараз є власністю державного ВТБ Банку”, – додає видання.

У звіті Amagere за 2023 рік, який цитують автори, окрім даних про інвестиції в українські агропідприємства, є пункт про інвестиції у 4 кіпрських фірми: Bazerix Holdings Limited, Meadowbrake Holding Limited, Kastrup Holdings Limited, Dalmau Holding Limited.

Компанії займаються інвестиціями у нерухомість в росії.

“Так, Bazerix у 2013 році мала частку в ТОВ “Санаторий Маяк” в Сочи. В медіа є згадки про те, що згодом компанія відмовилась від добудови обʼєкта на березі Чорного моря. “РГС Недвижимость” – дочірня компанія Росгосстраха – виступала поручителем за кредитом, який отримана будівельна фірма “Дана” на зведення обʼєкту в Сочі. І за цю поруку за кредитом заклала будівлю самого Росгосстраха в Уфі, столиці Башкортостану” – йдеться в матеріалі.

“Meadowbrake була засновником ООО «Сервис-Отель» в Нижньому Новгороді, яке планувало побудувати на місці місцевого готелю “Росія” багатофункціональну будівлю “Волжский откос”, через що довго судилось з місцевим управлінням охорони памʼяток. У публікаціях за 2019 рік йшлось про те, що забудовник взяв під контроль і інші історичні будівлі довкола”, – додає видання.

Крім того, Kastrup Holdings брала участь в ТОВ “Легион-Т”, яке забудовувало обʼєкт у Москві на вул. Великій Татарській, 13, будівля 19. Також була засновником ТОВ “Татарка 19” і ТОВ “УПДК Маркет”. Одним з попередніх засновників останньої було ТОВ “Мегаполис”, яке в свою чергу, заснував Зураб Гелашвілі, який раніше був власником Amagere згідно з даними українського реєстру. А Dalmau Holding Limited було засновником у ТОВ “Оазис”, яке забудовувало ЖК “Остров мечты” у Сочі. Замість Dalmau засновником компанії зараз також є Гелашвілі.

“Очевидно, не буде дивиною, що громадянин росії Зураб Гелашвілі, який був попереднім власником агрокомпаній, де працює зараз Костюшко, теж має пряме відношення до “Росгосстраху”. Наприклад, в 2014 році він входив до ради директорів недержавного пенсійного фонду “РГС”, – відзначають автори.

Також він повʼязаний із АТ “Северный порт”. Згідно з даними профільних сайтів, це московська компанія, що здійснює перевантаження з річкового транспорту нерудних будівельних матеріалів та їх реалізацію.

“Для Служби безпеки, яка без особливих церемоній заходить до будь-якої компанії, що має хоч натяки роботи з росіянами чи власників російських паспортів у засновниках – це черговий привід завітати до підприємств Костюшко і Бабіча і поцікавитися, чи все ще інвестують у проекти в Сочі чи в Нижньому Новгороді їхні компанії на сонячному Кіпрі”, – підсумовує видання.