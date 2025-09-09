25.8 C
В ракеті, що вдарила по Кабміну, знайшли понад 40 деталей з США, ЄС та інших країн

Ракета, що не вибухнула: в "Іскандері", який влучив у Кабмін, виявили понад 40 іноземних компонентів

У вівторок, 9 вересня, уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив у Facebook про нові дані, що стосуються російської ракети “Іскандер 9М727”, яка влучила в будівлю Кабінету Міністрів України. За його словами, в уламках ракети було знайдено понад 40 компонентів іноземного виробництва. Ці деталі виготовлено в США, Великій Британії, Японії, Швейцарії та Білорусі, інформує Завтра.UA.

Удар по Кабміну призвів до пожежі, яку спричинило займання пального, що містилося в уламках. Бойова частина ракети не спрацювала, імовірно, внаслідок її ураження до влучання.

Які саме деталі були виявлені?

Згідно з аналізом, проведеним на основі “свіжого” екземпляра ракети, було ідентифіковано близько 35 компонентів, виготовлених у США, по одному — у Японії та Великій Британії, один — у Швейцарії, п’ять — у Білорусі та 57 — у Росії.

Серед іноземних виробників, чиї деталі було знайдено:

  • США: Texas Instruments, Analog Devices, Altera
  • Велика Британія: College Electronics Ltd
  • Японія: Fujitsu
  • Швейцарія: Traco Power
  • Білорусь: АТ “Інтеграл”

Також були виявлені компоненти від російських компаній, таких як “Мікрон”, “Виробнича асоціація “Стріла”, “Ангстрем”, “Ексітон” та “Карачевський завод “Електродеталь”.

Зміна складу компонентів у нових ракетах

Дослідження показали, що нові моделі російських ракет містять менше компонентів, вироблених у Європі та США. Натомість кількість деталей російського та білоруського виробництва зросла.

Усі зібрані дані були передані партнерам України для подальшого аналізу та застосування санкційних заходів. Ця інформація є доказом того, що попри санкції, Росія все ще отримує доступ до іноземних технологій для виробництва зброї.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Путін розпочинає новий етап війни.

