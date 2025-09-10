Масштабне будівництво нових військових об’єктів розгорнулось у Білорусі. За даними розслідування проєкту «Схеми» (Радіо Свобода), один із таких об’єктів поблизу Мінська може мати стратегічне значення для Росії. Адже, на думку експертів, там можуть розмістити новітні російські балістичні ракети «Орєшнік», інформує Завтра.UA.

Таємне будівництво поблизу Мінська

Журналісти «Схем» спільно з колегами з білоруської служби Радіо Свобода, естонських видань Delfi Estonia та Eesti Ekspress проаналізували супутникові знімки Planet Labs. Вони виявили, що будівництво нової військової бази розпочалося в червні 2024 року біля села Павлівка, на південь від Мінська.

За даними розслідування, цей об’єкт розташований на місці колишньої радянської військової бази «Павлівка». У радянські часи тут дислокувався 306-й ракетний полк, що мав на озброєнні балістичні ракети середньої дальності. Після 1993 року базу повністю зруйнували, а полк передислокували до Росії.

Супутникові знімки за вересень 2025 року свідчать про те, що розмір будівельного майданчика перевищує 2 квадратні кілометри. Тут вже вирубали понад квадратний кілометр лісу, звели 13 складів боєприпасів та три великі ангари. Крім того, на території прокладено нові дороги та закладено фундаменти для майбутніх споруд.

Офіційно білоруська влада не повідомляє про це будівництво. Журналісти не знайшли жодних згадок про об’єкт ані в публічних документах, ані на кадастрових картах.

Можливе розміщення російських ракет «Орєшнік»

За припущеннями експертів, масштабність та місце розташування нового об’єкта в Павлівці свідчить про його стратегічне значення. Саме тут може бути розміщений російський балістичний ракетний комплекс «Орєшнік». Цей комплекс є гіперзвуковою ракетою середньої дальності, здатною нести ядерні боєголовки.

Враховуючи, що раніше на цій території вже були розміщені радянські балістичні ракети, відновлення бази та її модернізація можуть бути пов’язані з планами Росії щодо розгортання в Білорусі своїх ракетних комплексів.

Будівництво ще однієї бази біля українського кордону

Крім об’єкта в Павлівці, журналісти виявили ще одну нову військову базу на околиці Гомеля, менш ніж за 40 кілометрів від кордону з Україною. Роботи тут розпочалися наприкінці 2023 року.

За даними супутникових знімків, на цій ділянці активно зводять інфраструктуру: прокладають дороги та будують фундаменти для різних споруд. Згідно з білоруськими державними тендерами, об’єкт позначений як «військове містечко з навчально-тактичним полем». За попередніми даними, на його території планують розмістити плац, казарми та їдальню на 680 місць.

За оцінками Радіо Свобода, ця база зможе вмістити військову бригаду чисельністю до 3 тисяч осіб. Хоча офіційної інформації про підрозділ немає, журналісти припускають, що тут може бути дислокована 37-ма окрема десантно-штурмова бригада, яку створили для «посилення південної ділянки» білорусько-українського кордону.

Ці нові будівництва в Білорусі викликають занепокоєння, оскільки можуть посилити військову присутність Росії в регіоні та становити потенційну загрозу для України.

