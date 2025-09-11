У 2026 році абітурієнти можуть складати Національний мультипредметний тест (НМТ) за новим форматом. Замість одного виснажливого дня, тестування планують розділити на два, що дозволить зменшити навантаження на вступників. Це нововведення розглядає Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) спільно з Міністерством освіти і науки, а також Комітетом Верховної Ради з питань освіти, інформує Завтра.UA.

Про це повідомила очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко, зазначивши, що основною метою є зменшення навантаження на вступників, які скаржаться на втому після цілого дня іспитів.

Дводенний формат: переваги та ризики

Головною перевагою нового підходу є зменшення психологічного та фізичного навантаження на абітурієнтів. Однак такий формат має свої виклики, зокрема пов’язані з безпекою. Тетяна Вакуленко зауважила, що дводенне тестування, ймовірно, буде проводитися у дві зміни, що збільшує ризик зриву іспитів через тривалі повітряні тривоги.

“Якщо під час першої зміни була довготривала повітряна тривога, друга зміна матиме більші ризики не дійти до тестування”, — пояснила вона.

Безпека та логістика: головні проблеми

За словами Вакуленко, у 2025 році однозмінний формат допоміг вступникам скласти НМТ, навіть попри тривоги. Більшість з них просто перечекали небезпеку та продовжили тестування, не вдаючись до додаткової сесії. При цьому, лише вісім осіб не змогли завершити іспит через повітряну тривогу.

Також, дводенний формат може створити логістичні труднощі для абітурієнтів, які проживають у прифронтових зонах або за кордоном, оскільки їм доведеться двічі добиратися до місць проведення тестування.

Коли чекати остаточного рішення?

Вакуленко наголосила, що спільне рішення щодо формату НМТ має бути ухвалено найближчим часом. Це дозволить вчасно повідомити майбутніх вступників про зміни та підготувати необхідне технічне забезпечення.

Поки обговорюються ці нововведення, Міністерство освіти і науки повідомило про зниження кількості зарахованих першокурсників у 2025 році на 5% порівняно з попереднім роком. У відомстві також зазначили, що вступна кампанія цього року була “недружньою до ухилянтів”.

Раніше стало відомо, що дітям захисників і захисниць компенсують вартість навчання: хто має право на допомогу.