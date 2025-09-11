Останні ескалації повітряних ударів Росії по Україні та інцидент з безпілотниками над Польщею свідчать про те, що російський лідер Володимир Путін рішуче налаштований диктувати умови будь-якого закінчення війни. Ці дії стали частиною ширшої кампанії, що супроводжується публічними заявами Путіна, який прагне продемонструвати свою впевненість у військовій перевазі та готовності до подальшої ескалації. Про це пише The New York Times, інформує Завтра.UA.

Послання Україні: «Далі буде гірше»

Публічно та в приватних розмовах Путін демонструє переконання, що перевага Росії на полі бою лише зростає. Аналітики та джерела, близькі до Кремля, вважають, що його мета — переконати Україну в безглуздості подальшого опору.

На пресконференції в Пекіні Путін заявив, що українські військові резерви скорочуються, а боєздатні підрозділи «укомплектовані не більше ніж на 47-48 відсотків». Ці коментарі перегукуються з його приватною думкою, що українська армія може зруйнуватися через нестачу особового складу.

Кремль посилає Києву сигнал: погоджуйтеся на мирні умови зараз, бо будь-яка майбутня угода буде гіршою. Прихильники України, однак, заперечують, що це спроба залякати Київ, і вказують на значні втрати російських військ та економічні проблеми Росії.

Попередження Європі: «Гра з вогнем»

Путін висловлює зростаюче невдоволення європейськими країнами, які намагаються створити коаліцію для захисту України. Він назвав прихильників Києва в Європі «партією війни», що прагне воювати з Росією «до останнього українця».

На виступі у Владивостоці Путін заявив, що у разі появи західних військ в Україні, «особливо зараз, під час бойових дій», вони стануть «законними цілями для знищення». Він підкреслив, що можливість розміщення військ НАТО є «корінною причиною» ланцюга подій, які призвели до вторгнення. У цьому контексті вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі може розглядатися як нагадування Кремля про готовність до ескалації конфронтації з НАТО.

Меседж Трампу: «Все ще готовий до угоди»

Путін продовжує щедро хвалити Дональда Трампа, якого він вважає ключовим для досягнення мирної угоди на російських умовах. Водночас військові дії Кремля випробовують терпіння Трампа, змушуючи його посилити риторику щодо Росії.

У Пекіні Путін заявив, що адміністрація Трампа «намагається знайти вирішення» війни «мирними засобами». У Владивостоці він натякнув, що Росія чекає на наступний крок від США та України, повторивши вимогу про «гарантії безпеки» для Росії, що, ймовірно, обмежить суверенітет України. Путін зазначив, що ніхто «ще не обговорював це з нами на серйозному рівні, от і все».

