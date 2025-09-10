У ніч на середу, 10 вересня, Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники та ракети. У низці регіонів пролунали вибухи, а головною особливістю цієї атаки стало безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі російськими “шахедами”, інформує Завтра.UA.

Атака по Україні: вибухи та руйнування

Атака розпочалася ввечері 9 вересня із запуску безпілотників, що рухалися через південні, східні та центральні області України. Близько опівночі, за повідомленням Повітряних сил ЗСУ, до них приєдналися крилаті та балістичні ракети.

Вибухи пролунали в кількох великих містах:

У Вінниці є влучання в цивільні промислові об’єкти. За словами голови ОВА Наталі Заболотної, пошкоджено інфраструктуру, а в соцмережах місцеві жителі публікували фото стовпів диму над містом.

є влучання в цивільні промислові об’єкти. За словами голови ОВА Наталі Заболотної, пошкоджено інфраструктуру, а в соцмережах місцеві жителі публікували фото стовпів диму над містом. Вибухи також чули в Києві , Львові , Рівному , Луцьку , а також у Житомирській , Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

, , , , а також у , та областях. Моніторингові пабліки повідомляли, що основною ціллю ракет були міста Житомир, Вінниця, Калуш та Львів.

Дрони над Польщею: «акт війни»

Під час атаки на Україну частина російських безпілотників масовано порушила повітряний простір Польщі. За повідомленням Оперативного командування Збройних сил Польщі, це сталося вперше, і військовослужбовці були змушені застосувати зброю для їх нейтралізації.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що проти ворожих об’єктів було застосовано озброєння. За його словами, було активовано територіальні сили оборони для пошуку збитих дронів. Польща підтримує постійний контакт із командуванням НАТО.

підтвердив, що проти ворожих об’єктів було застосовано озброєння. За його словами, було активовано територіальні сили оборони для пошуку збитих дронів. Польща підтримує постійний контакт із командуванням НАТО. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про «багаторазові порушення» повітряного простору країни.

заявив про «багаторазові порушення» повітряного простору країни. З огляду на ситуацію, чотири польські аеропорти, включаючи головний хаб імені Шопена у Варшаві, тимчасово призупинили роботу.

Ситуація викликала гостру реакцію у США. Конгресмени як від Республіканської, так і від Демократичної партій, закликають президента Дональда Трампа відреагувати на подію. Конгресмен-республіканець Джо Вілсон прямо назвав атаку «актом війни», який не можна ігнорувати.

Це перше порушення повітряного простору країни-члена НАТО таким чином, що викликало офіційну реакцію та задіяння військових сил для відбиття атаки.

Раніше стало відомо, що в ракеті, що вдарила по Кабміну, знайшли понад 40 деталей з США, ЄС та інших країн.