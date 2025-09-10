У ніч на середу, 10 вересня, Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники та ракети. У низці регіонів пролунали вибухи, а головною особливістю цієї атаки стало безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі російськими “шахедами”, інформує Завтра.UA.
Атака по Україні: вибухи та руйнування
Атака розпочалася ввечері 9 вересня із запуску безпілотників, що рухалися через південні, східні та центральні області України. Близько опівночі, за повідомленням Повітряних сил ЗСУ, до них приєдналися крилаті та балістичні ракети.
Вибухи пролунали в кількох великих містах:
- У Вінниці є влучання в цивільні промислові об’єкти. За словами голови ОВА Наталі Заболотної, пошкоджено інфраструктуру, а в соцмережах місцеві жителі публікували фото стовпів диму над містом.
- Вибухи також чули в Києві, Львові, Рівному, Луцьку, а також у Житомирській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.
- Моніторингові пабліки повідомляли, що основною ціллю ракет були міста Житомир, Вінниця, Калуш та Львів.
Дрони над Польщею: «акт війни»
Під час атаки на Україну частина російських безпілотників масовано порушила повітряний простір Польщі. За повідомленням Оперативного командування Збройних сил Польщі, це сталося вперше, і військовослужбовці були змушені застосувати зброю для їх нейтралізації.
- Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що проти ворожих об’єктів було застосовано озброєння. За його словами, було активовано територіальні сили оборони для пошуку збитих дронів. Польща підтримує постійний контакт із командуванням НАТО.
- Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про «багаторазові порушення» повітряного простору країни.
- З огляду на ситуацію, чотири польські аеропорти, включаючи головний хаб імені Шопена у Варшаві, тимчасово призупинили роботу.
Ситуація викликала гостру реакцію у США. Конгресмени як від Республіканської, так і від Демократичної партій, закликають президента Дональда Трампа відреагувати на подію. Конгресмен-республіканець Джо Вілсон прямо назвав атаку «актом війни», який не можна ігнорувати.
Це перше порушення повітряного простору країни-члена НАТО таким чином, що викликало офіційну реакцію та задіяння військових сил для відбиття атаки.
Раніше стало відомо, що в ракеті, що вдарила по Кабміну, знайшли понад 40 деталей з США, ЄС та інших країн.