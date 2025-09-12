Нещодавній проліт російських безпілотників над територією Польщі викликав серйозне занепокоєння серед членів НАТО. Та, за оцінками експертів, став справжньою “перевіркою на міцність” для систем протиповітряної оборони Альянсу. Видання Financial Times з посиланням на власні джерела пише, що президент рф Володимир Путін, імовірно, залишився задоволений результатами цієї операції, інформує Завтра.UA.

Чому проліт дронів — це випробування?

Інцидент, що стався рано-вранці, коли понад 20 російських дронів перетнули польський кордон, розцінюється як навмисна провокація. Аналітики вважають, що це був не просто випадковий інцидент, а спланована операція з розвідки. Метою якої було виявити слабкі місця в системі протиповітряної оборони країн-членів НАТО. Російська сторона хотіла перевірити швидкість реакції, координацію між силами ППО та загальну готовність Альянсу до подібних загроз.

Європа не готова до масованих атак

Ситуація, що склалася в Польщі, яскраво підкреслила проблему, про яку експерти попереджають вже давно: європейські країни-члени НАТО не готові до масованих атак з використанням дронів, крилатих ракет та іншого озброєння, яке росія щодня застосовує проти України.

“Системи ППО в більшості європейських країн недостатньо щільні та скоординовані для того, щоб ефективно протистояти одночасно десяткам чи сотням повітряних цілей”, — зазначає військовий аналітик. Російські дрони показали, що навіть на території країни-члена НАТО можуть виникати “сліпі зони” та прогалини в обороні.

Висновки Путіна: задоволення та рішучість

За інформацією Financial Times, успішний проліт безпілотників дав Путіну підстави вважати, що його стратегія виправдовує себе. Зважаючи на те, що НАТО не змогло перехопити дрони, російський лідер, ймовірно, зробив висновок, що Альянс не готовий до повномасштабного протистояння. Це може спонукати його до більш рішучих та агресивних дій у майбутньому.

Цей інцидент слугує тривожним сигналом для всієї Європи, нагадуючи, що безпека регіону залишається під загрозою, а протиповітряна оборона потребує термінового посилення та модернізації.

