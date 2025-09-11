У середу, 10 вересня, вторгнення понад 20 російських безпілотників у повітряний простір Польщі, країни-члена НАТО, викликало міжнародне обурення. Тепер з’являються нові, вибухові подробиці цього інциденту. За даними німецького видання Welt, що посилається на джерела в Альянсі, ця атака могла бути цілеспрямованою та спланованою операцією, інформує Завтра.UA.

Масштабна провокація: десятки дронів і нова країна НАТО

За інформацією високопоставленого офіцера НАТО, що спілкувався з Welt, кількість безпілотників, зафіксованих над Польщею в ніч на 10 вересня (від 22 до 25), свідчить про те, що це не було випадковістю. Він припустив, що дрони, “найімовірніше, навмисно увійшли в повітряний простір НАТО”.

Нові дані також вказують на те, що атака не обмежилася однією лише Польщею. Згідно з інформацією, озвученою на внутрішньому брифінгу НАТО, вранці 10 вересня ще два БПЛА увійшли в повітряний простір Литви.

В Альянсі припускають, що метою цієї операції було перевірити швидкість реакції та засоби боротьби з дронами, які використовують країни-члени. Водночас версія про пряму атаку поки що не розглядається, оскільки в уламках не було знайдено вибухових речовин.

Атака на базу НАТО та постачання допомоги Україні

Попереднє польське розслідування встановило, що п’ять безпілотників летіли в бік військової бази НАТО. Саме через цю базу Альянс здійснює постачання військової допомоги Україні. Зазначається, що три з цих дронів були збиті нідерландськими винищувачами F-35, а два інші впали з невідомих причин.

Реакція Польщі та НАТО

У відповідь на інцидент, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що в нічному небі над країною було зафіксовано 19 російських дронів, значна частина яких залетіла з Білорусі. Попередньо, чотири БПЛА було збито. У МВС Польщі також заявили про знайдені уламки невідомої ракети.

Один із безпілотників упав на житловий будинок у Люблінському воєводстві, пошкодивши приміщення, але обійшлося без жертв.

Варшава скликала термінове засідання уряду та посилила заходи безпеки. НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації між країнами-членами у разі загрози. Це демонструє серйозність, з якою Альянс поставився до інциденту.

Ситуація продовжує розвиватися, і подальші деталі можуть пролити світло на справжні наміри цієї зухвалої повітряної провокації.

