Президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю для Sky News назвав єдиний спосіб закінчити війну — це запровадження гарантій безпеки для України та потужний пакет санкцій. За словами українського лідера, для цього потрібні “рішучі особисті кроки” з боку Дональда Трампа. На думку Зеленського Трамп має “змусити Путіна боятися його”, інформує Завтра.UA.

В інтерв’ю Зеленський наголосив, що припинення бойових дій можливе лише за умови чіткої позиції США щодо санкцій проти Росії. А також гарантій безпеки для України. Він підкреслив, що для досягнення миру потрібен документ, який підтримуватимуть США та всі європейські партнери.

Заклик до Трампа: “Потужний пакет санкцій від США”

Зеленський звернувся до Дональда Трампа, закликавши його до “рішучих особистих кроків”, щоб зупинити Володимира Путіна. Президент України висловив упевненість, що США достатньо сильні, щоб ухвалити власні рішення, а Трамп має достатньо влади, щоб Путін боявся його.

«Я вважаю, що Дональд Трамп може надати нам системи протиповітряної оборони в достатній кількості, і в США їх достатньо», — сказав він. «Я впевнений, що США можуть застосувати достатньо санкцій, щоб завдати шкоди російській економіці, до того ж Дональд Трамп має достатньо влади, щоб Путін боявся його».

Зеленський зазначив, що Європа вже запровадила 18 пакетів санкцій проти Росії, і зараз не вистачає лише “потужного пакету санкцій від США”.

Критика саміту Трампа і Путіна

Коментарі Зеленського прозвучали після його критики нещодавнього саміту Трампа і Путіна на Алясці. Президент України вважає, що Трамп “багато дав Путіну” і мав би “заплатити за це більше”. Він висловив думку, що якби це була тристороння зустріч за участю України, вона б мала певний результат.

“Путін випробовує НАТО”

Торкнувшись питання місій британських винищувачів над Польщею після вторгнення російського безпілотника, Зеленський заявив, що Путін “випробовує НАТО”. Він вважає, що таким чином російський лідер намагається перевірити, на що готовий Альянс, як дипломатично, так і політично.

«Також, на мою думку, вони надсилають ще один меседж: «Не смійте давати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, бо вони можуть знадобитися вам самим», — додав Зеленський.

Нагадаймо, раніше Зеленський розповів про «готовність» Росії до миру.