Правоохоронці ігнорують злочини соратника Медведчука Богдана Пукіша, який постачав браковані деталі до снарядів за завищеними цінами

Нещодавно журналісти 5 каналу виявили, що «Павлоградський хімічний завод» у Дніпропетровській області поставив на фронт щонайменше 120 тисяч бракованих снарядів. Неякісними виявилися майже всі компоненти: діаметр металевої коробки міни не відповідав стандарту, порох був відсирілим через погану упаковку, а підривачі й капсулі не завжди спрацьовували.

Українські військові масово скаржилися на мінометні міни вітчизняного виробництва. Снаряди, які мали знищувати ворога, залишалися у стволі або ж вибухали за кілька метрів, загрожуючи життю наших бійців. Про це повідомляє «Ділова столиця», з посиланням військовослужбовця.

Служба безпеки України затримала двох керівників «ПХЗ» та двох чиновників Міноборони, які відповідали за прийом неякісної продукції. В СБУ заявили, що організатори оборудки намагалися здешевити виробництво, аби отримати більший прибуток з держзамовлення. Суд взяв їх під варту. Але слідство не зацікавилося постачальниками деталей для снарядів. Маме вони відповідають за якість і випробування товару.

Постачальником неякісних деталей виявився соратник Медведчука Богдан Пукіш, а саме його ПП «ВЕСТХІМ». Ця тема викликала суспільний резонанс, журналісти звернулися до правоохоронних органів за розʼясненнями, але правоохоронці їх фактично проігнорували.

Ми виявили ще кілька фактів злочинної діяльності Пукіша. Зʼясувалося, що ПП «ВЕСТХІМ» протягом кількох років постачав браковані деталі на «Павлоградський хімічний завод» за завищеними цінами.

У період з квітня 2022 року по квітень 2025-го ПП «ВЕСТХІМ» поставив на «ПХЗ» неякісної продукції (корпуси, кришки та кювети) на 667 млн грн. Переплата по всіх позиціях становила понад 43 млн грн бюджетних коштів. І ще раз зауважимо – ця продукція була виготовлена із неякісної і дешевої сировини і не відповідала потребам.

А з вересня 2024 року по березень 2025-го «ВЕСТХІМ» здійснював реалізацію гільз на «Павлоградський хімічний завод» та АТ «Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування». Ціна на гільзу для «ПХЗ» становила 171 грн, а для «КАРТМ» – 160 грн. Чому ПП «ВЕСТХІМ» реалізовувало бюджетним підприємствам гільзи за різною ціною – залишається незрозумілим. Реалізувавши гільзи за ціною 171 грн/шт. для «ПХЗ», втрати бюджетних коштів становили понад 3 млн грн.

До нас звернувся потерпілий військовий (імʼя не вказуємо у цілях безпеки). Він також звертався до правоохоронних органів та повідомляв про неправомірні дії посадових осіб ПП «ВЕСТХІМ», повʼязані з виготовленням та постачанням неякісної продукції для оборонних потреб. Правоохоронці його проігнорували, як і журналістів.

Потерпілий надіслав нам документи, які надали правоохоронні органи у відповідь на його звернення. Зокрема, СБУ відмовилася вносити дані відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У Слідчому управлінні поліції Івано-Франківської області війському дали стандартну відписку та пообіцяли нібито повідомити про результати розгляду звернення у передбачені законом терміни.

А Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора взагалі відмовилася визнавати потерпілого потерпілим.

Ми ще раз звертаємося до правоохоронних органів та закликаємо звернути увагу на злочини соратника Медведчука Богдана Пукіша. Адже його неякісна продукція оборонного призначення наражала на небезпеку життя українських військових. А нові факти, а саме реалізація неякісної продукції за завищеними цінами та ігнорування правоохоронців, потребують окремого детального розслідування.

