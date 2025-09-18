Голова Генштабу російських збройних сил Валерій Герасимов заявив, що війська РФ наступають на «всіх напрямках» в Україні. Тоді як найзапекліші бої точаться навколо міста Покровськ. Про це йдеться у матеріалі Reuters. Однак ці заяви суперечать повідомленням української сторони, яка наголошує на невдачах російських наступальних операцій, інформує Завтра.UA.

Російські заяви про «просування»

За повідомленням Міністерства оборони Росії, генерал Герасимов, який керує так званою «спеціальною військовою операцією», відвідав позиції російських військ. За його словами, російські війська просуваються на всіх фронтах, зокрема у східній Донецькій області, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Герасимов стверджує, що «найзапекліші бої» йдуть на Красноармійському напрямку (радянська назва Покровська), де, за його словами, українські сили «безуспішно» намагаються зупинити наступ РФ, незважаючи на значні втрати. Він також зазначив, що Україна перекинула на цей напрямок «найкраще навчені та найбоєздатніші» підрозділи, що нібито сприяло просуванню російських військ в інших секторах.

Крім того, Герасимов заявив, що російська армія досягає успіхів у захопленні Куп’янська на Харківщині та Ямполя, що на схід.

Українські спростування та реальний стан справ

Заяви Герасимова прямо суперечать інформації від українських військових і президента Володимира Зеленського.

В інтерв’ю Sky News цього тижня Зеленський повідомив, що хоч і очікує нових наступів, останні три наступальні операції РФ були невдалими. «Загалом, я щиро радий, що останні три наступальні операції Росії зазнали невдачі, хоча вони планують ще дві серйозніші атаки», — наголосив президент України.

Українські командири також спростовують слова Герасимова. Нещодавно український командир заявив про відбиття російського наступу поблизу Покровська. Популярний український військовий блог DeepState, що відстежує рух військ, повідомив про успіхи ЗСУ в сусідньому місті.

Крім того, речник українського підрозділу поблизу Куп’янська повідомив, що спроба російського наступу на місто призвела до того, що багато російських військових потрапили в полон.

Заяви Герасимова, ймовірно, є частиною пропаганди, спрямованої на створення ілюзії «успіху» для внутрішньої російської аудиторії, зокрема для президента Володимира Путіна. Інформація з відкритих джерел та української сторони вказує на те, що заяви про «наступ на всіх фронтах» є значним перебільшенням.

