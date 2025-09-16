Президент США Дональд Трамп заявив, що для завершення війни в Україні чинному президенту Володимиру Зеленському доведеться укласти угоду з Росією. За словами Трампа, він може особисто долучитися до переговорів, інформує Завтра.UA.

Цю заяву він зробив під час свого візиту до Великої Британії, спілкуючись з журналістами. Трамп наголосив, що Зеленський та президент Росії Володимир Путін «ненавидять один одного» і не можуть самостійно сісти за стіл переговорів.

«Зеленський і Путін ненавидять один одного. Схоже, мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони не можуть сидіти в одній кімнаті разом», — сказав Дональд Трамп.

Він також закликав європейські країни повністю відмовитися від купівлі російської нафти.

Раніше Зеленський назвав умову для закінчення війни.